Rock in Rio 2024 começa hoje e esses são os produtos proibidos

O Rock in Rio 2024 começa nesta sexta-feira, 13 de setembro, e a organização divulgou uma lista com os produtos proibidos dentro da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. São mais de 20 produtos que podem ser barrados logo na entrada e há também um limite de peso, tudo para evitar qualquer problema com os demais frequentadores do festival

Além das garrafas de vidro e metal, está fora de cogitação levar drones e qualquer tipo de veículo aéreo não tripulado e objetos profissionais para captura de imagem e som, Vape e barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas.

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas também serão recolhidos pela organização.

Se você pretende ir de moto é preciso pensar muito bem onde guardar os capacetes e até o guarda-chuva. Ambos estão proibidos, segundo uma lista divulgada pela assessoria de imprensa do Rock in Rio 2024. Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não também.

Voltando a falar sobre as garrafas, dentro da Cidade do Rock ninguém será visto com garrafas superiores a 500ml, latas, copos térmicos (vidro ou metal) e o famoso tupperware. As bebidas, exceto água, também não serão autorizadas, quem desejar consumir sucos, refrigerantes e cerveja terá que comprar dentro do local.

O que é permitido levar ao Rock in Rio 2024

Garrafas plásticas e transparentes de até 500ml contendo água, com tampa, batom, protetor solar e labial, repelente, boné, viseira e capa de chuva são os itens liberados para quem vai acompanhar os shows a partir desta sexta-feira (13). A organização do Rock in Rio também enfatizou que todos os itens devem ser de uso pessoal.

Confira a lista completa do que não é permitido na Cidade do Rock