Quem é Yerin Ha, a protagonista da nova temporada de ‘Bridgerton’?

É oficial! Temos a atriz que interpretará Sophie na quarta temporada de ‘Bridgerton’, e trata-se de Yerin Ha, que se junta ao elenco da renomada série da Netflix, sendo uma das notícias mais aguardadas pelos fãs da história.

Deve-se notar que algumas semanas atrás foi confirmado que a nova edição será baseada no livro ‘Um Perfeito Cavalheiro’, contando a história de Benedict.

O anúncio da chegada de Yerin Ha

Através das redes sociais, foi anunciado que será a atriz Yerin Ha quem se juntará ao elenco, sendo um dos personagens mais esperados.

"Prezado leitor gentil, enquanto os preparativos para a próxima temporada social estão quase prontos, pedimos uma calorosa recepção ao mais novo membro da Ton... Apresentamos Yerin Ha como Sophie na 4ª temporada de Bridgerton!", declarou uma publicação.

Yerin Ha tem uma carreira de sucesso

Nascida em Sydney em 26 de junho de 1995, é uma atriz australiana destacada por sua versatilidade e talento. Seu papel mais reconhecido é o de Kwan Ha na série ‘Halo’ da Paramount+, que estreou em março de 2022.

Além do seu trabalho na televisão, Yerin Ha tem uma carreira sólida no teatro. Em 2019, interpretou Maurice na produção teatral de ‘O Senhor das Moscas’ com a Sydney Theatre Company. Ela também estreou na televisão em 2019 com um papel recorrente na série ‘Reef Break’ e foi escolhida para a adaptação televisiva de ‘Halo’.

Em 2022, fez sua estreia no cinema no filme ‘Sissy’, que estreou no festival de cinema South by Southwest (SXSW), e também fez parte do elenco principal da série ‘Troppo’ da ABC, interpretando Ah Rah. No ano seguinte, estrelou a série ‘Bad Behaviour’ no serviço de streaming australiano Stan.

Yerin Ha foi reconhecida por seu talento emergente, sendo nomeada estrela em ascensão pelo Casting Guild of Australia (CGA) em 2021. Sua carreira continua em expansão e promete mais projetos interessantes no futuro.