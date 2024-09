Bella Campos não está solteira: Conheça BK’, o suposto affair da atriz

Apontado como o novo namorado da atriz Bella Campos, após o término com MC Cabelinho, Abebe Bikila Costa Santos, conhecido como BK’, tem 35 anos e nasceu no Rio de Janeiro e teve seu nome de batismo inspirado num atleta epílope.

O artista é seguido por mais de 1,2 mil de pessoas no Instagram, onde publica apenas os seus trabalhos artísticos e agenda de shows, mantendo sua vida privada bem longe dos holofotes. Até o momento, BK’ não comentou sobre o suposto relacionamento com Bella, que está cotada para viver Maria de Fátima no remake da novela ‘Vale Tudo’, na TV Globo.

Conheça os projetos musicais lançados pelo rapper carioca

O primeiro autoral do suposto affair de Bella surgiu em 2016, com o lançamento de ‘Castelos & Ruínas’, criado em parceria com o coletivo Pirâmide Perdida Records, uma gravadora independente. Este trabalho colocou a BK’ como o “futuro do rap” brasileiro.

Entre 2017 e 2019, o rapper nascido no bairro Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, lançou um EP e também o seu segundo álbum de estúdio: ‘Antes dos Gigantes Chegarem, Vol. 1′ e ‘Gigantes’, respectivamente. O primeiro traz uma síntese das ideias trabalhadas em ‘Castelos & Ruínas’, já o segundo foi eleito o 21º melhor disco brasileiro pela revista Rolling Stone Brasil e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

Em 2023, BK’ também cantou ao lado de Owerá, MC Soffia, Linn da Quebrada, Kaê Guajajara, Liniker e Jonathan Ferr na cerimônia de entrega do Prêmio Sim à Igualdade Racial.

Bella Campos e BK’ namoram há cinco meses

Segundo o jornal Extra, a atriz e o rapper não estão solteiros desde abril de 2024 e já foram flagrados em clima de romance numa festa promovida pelo rapper em sua cobertura em Copacabana, Rio de Janeiro.

Mas, depois da exposição de seu relacionamento com MC Cabelinho, Bella resolveu manter sua vida pessoal fora da web, da mesma forma que BK’.