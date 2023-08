Traição não seria o único motivo para o término do relacionamento de Bella Campos e MC Cabelinho

Após a atriz Bella Campos confirmar o término de seu relacionamento com MC Cabelinho, novas informações revelaram que nem tudo eram flores entre o casal.

Juntos desde o período em que contracenaram na novela ‘Vai na Fé’, Bella e Cabelinho terminaram após boatos de uma possível traição do cantor serem divulgados na internet.

No entanto, informações publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, apontam para outros motivos que levaram ao término.

Segundo a colunista, fontes próximas à atriz revelaram que alguns comportamentos de Cabelinho não eram bem-vistos pela companheira e por amigos do casal. Ciumento, o cantor teria tentado proibir a companheira de manter contato com outros colegas de elenco.

Ciúmes e traição

Conforme relatos das fontes à Fábia, o cantor era extremamente ciumento com a companheira nos bastidores de ‘Vai na Fé’. Em específico a relação entre Bella e Matheus Abreu, ator que dava a vida ao personagem Eduardo, era um grande ponto de desacordo entre o casal.

Por se recusar a cortar o contato com Matheus e insistir na amizade com o ator, Bella chegou a ter diversas discussões com Cabelinho, que insistia para que a namorada bloqueasse o ator no WhatsApp.

Em uma das discussões, o funkeiro teria manifestado a vontade de cortar qualquer contato entre a companheira e o ator, algo que a incomodou: “Que bobagem! É só colega de cena”.

Segundo as fontes, o fato de Matheus Abreu curtir as fotos de Bella colaboravam para o ciúme de Cabelinho.

No entanto, o estopim para o término teria sido a traição de Cabelinho, que supostamente teria se encontrado com Duda Mehdef em um motel de Belo Horizonte após sua apresentação na cidade.

Ao se pronunciar sobre o término, Bella justificou sua decisão afirmando que “motivos óbvios” levaram ao término do relacionamento entre ela e o funkeiro.