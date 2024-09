Resumo de novela: O importante papel de Bella Campos em ‘Vale Tudo’

Ainda é cedo para definir todos os detalhes da novela ‘Vale Tudo’, que volta à TV Globo em 2025, mas segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, Bella Campos deve ser confirmada como a icônica vilã Maria de Fátima, durante o UpFront, evento marcado para o dia 16 de outubro.

A oficialização da atriz como a vilã, originalmente interpretada por Glória Pires, pode trazer uma certa confusão para quem acompanhou a história original, já que Odete Roitman, que pode ser interpretada por Fernanda Torres, é uma mulher preconceituosa.

Mas, a medida mostra também que ‘Vale Tudo’ será revisitada e modernizada para atrair o público de 2025. Mostrando que a novela adaptada por Manuela Dias segue preocupada com a diversidade e pluralidade no enredo deste remake.

Vale destacar que as atrizes Giullia Buscacio, Julia Dalavia, Valentina Herszage e Theresa Fonseca também foram cotadas para o papel de Maria de Fátima e as gravações de ‘Vale Tudo’ estão programadas para começar no início de 2025, com a estreia marcada para a última semana de março do próximo ano.

Reginaldo Faria defende Fábio Assunção como vilão em ‘Vale Tudo’

Reginaldo Faria interpretou o vilão Marco Aurélio na versão original de ‘Vale Tudo’ e defendeu que Fábio Assunção viva o mesmo personagem no remake da novela, que vai substituir ‘Mania de Você’ em meados de 2025. Os atores foram pai e filho em outra novela da Globo e atuaram em ‘Vamp’ e ‘Força de um Desejo’.

Mas, até o momento, a TV Globo não revelou quem está no elenco oficial de ‘Vale Tudo’, que só estreia na programação com o fim de ‘Mania de Você’, obra de João Emanuel Carneiro, que estreou nesta segunda-feira, 9 de setembro.

Débora Falabella, que fez sucesso na novela ‘Terra e Paixão’ , também está reservada para a trama de Manuela Dias. Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o diretor artístico Paulo Silvestrini indicou a atriz para o remake, no entanto, não há informações sobre qual será a personagem.