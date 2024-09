Novo documentário da Netflix revelaria novas pistas do popular caso do Zodíaco

Este é o ‘This is the Zodiac Speaking’, o próximo documentário da Netflix que será lançado em 23 de outubro, focando em Arthur Leigh Allen, o principal suspeito no caso do Assassino do Zodíaco. Allen, que faleceu em 1992, foi a única pessoa publicamente ligada aos crimes.

A série explora como o filme ‘Zodiac’ de 2007, dirigido por David Fincher e estrelado por John Carroll Lynch como Allen, forneceu novas pistas para a investigação. Os diretores do documentário, Ari Mark e Phil Lott, revelam que a filmagem nos locais reais dos crimes os fez questionar a ligação de Allen com o caso, conforme relatado pela Variety.

Na série, são apresentadas cartas de Allen que podem ser a chave para desvendar seu possível envolvimento.

O documentário oferece acesso sem precedentes a material inédito relacionado ao caso. Mark e Lott colaboraram com Robert Graysmith, autor do livro que inspirou o filme de Fincher, para revisar documentos e cartas que não haviam sido examinados anteriormente.

Lott menciona que, após a morte de Allen, a investigação policial estagnou e muitos documentos ficaram sem análise. Isso permitiu à equipe do documentário explorar novas evidências, incluindo cartas e outros materiais que poderiam lançar uma nova luz sobre a identidade do Assassino do Zodíaco.

Novas perspectivas

Além de revisar a evidência escrita, ‘This is the Zodiac Speaking’ inclui entrevistas com familiares, amigos e pessoas que conheceram Allen. Essas entrevistas buscam oferecer uma visão mais profunda e pessoal do suspeito.

Embora a possibilidade de obter justiça completa seja remota devido à morte de Allen, o documentário oferece uma oportunidade para examinar o caso a partir de novas perspectivas. A série pretende fornecer aos entusiastas do true crime novas teorias e detalhes sobre um dos assassinos em série mais notórios da história.

Com informações inéditas e exploração de novas evidências, o documentário promete oferecer uma nova perspectiva sobre o enigmático caso do Zodíaco, capturando mais uma vez a atenção daqueles que têm seguido o mistério por mais de cinco décadas.