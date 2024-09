Kate Middleton poderá retomar suas funções reais em novembro

A princesa Kate Middleton anunciou nesta segunda-feira que terminou o seu ciclo de quimioterapia para o câncer e, embora ainda tenha um longo caminho para uma recuperação completa, já está se preparando para retornar plenamente às suas funções reais em novembro. Por isso, ela e o príncipe William estão em busca de novos funcionários.

O portal britânico The Mirror informou que a princesa poderia retornar ao trabalho normalmente em dois meses, e está se preparando para seu tão aguardado retorno. Como parte dos preparativos, os Príncipes de Gales publicaram um anúncio de emprego para um oficial sênior de comunicações.

“A candidata bem-sucedida liderará os planos de comunicação para os compromissos de Suas Altezas Reais e apoiará a entrega de estratégias de comunicação para promover seus projetos-chave. O papel também envolve responder às consultas da mídia sobre questões relacionadas ao Príncipe e à Princesa e sua família”, diz a descrição do cargo.

O anúncio especifica que o ocupante do cargo deve viajar entre as residências oficiais no Reino Unido e também no exterior, além de ter que "lidar com informações confidenciais com tato e discrição o tempo todo".

Kate Middleton, "dias bons e dias ruins"

Kate Middleton Princesa Kate em foto divulgada pelo Palácio de Kensington na segunda-feira, 9 de setembro (Will Warr/AP)

O meio citado publicou que uma amiga de Kate Middleton revelou que ela ainda está passando por "dias bons e dias ruins" devido ao seu tratamento contra o câncer. Embora já tenha terminado a quimioterapia, ela mesma esclareceu que ainda tem um longo caminho a percorrer para sua total recuperação.

"Meu foco agora é fazer o que puder para me manter livre do câncer. Embora tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação completa é longo, e devo continuar encarando cada dia como ele vem", disse Kate no comunicado publicado nesta segunda-feira.

A amiga da princesa manifestou que se espera que ela retorne ao trabalho em novembro, então acredita-se que ela possa se juntar à Família Real no Cenotáfio para o Serviço Nacional de Lembrança no dia 10 deste mês. A princesa tem trabalhado, mas não a 100% devido ao seu tratamento, então em dois meses, poderá fazê-lo normalmente. A sua equipe pode estar planejando o serviço anual de canções de Natal televisadas ‘Juntos no Natal’ de Kate na Abadia de Westminster.