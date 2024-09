“Ela é linda e simples”, ela é a irmã de JLo que encanta com seu visual e beleza

A irmã da cantora encanta com seu estilo e beleza

Jennifer Lopez é uma das atrizes e cantoras mais famosas e bem-sucedidas e também encanta com sua beleza aos 55 anos.

No entanto, ela não é a única bonita e bem-sucedida da família, pois a famosa tem uma irmã mais nova que é igualmente bonita e chama a atenção nas redes sociais.

Trata-se de Lynda Lopez, que, embora não seja cantora nem atriz, se destaca em sua profissão como jornalista, sendo uma das mais destacadas dos Estados Unidos.

Através das suas redes sociais, a irmã da atriz encanta com a sua beleza e looks, pois tem um estilo simples mas muito elegante e sempre parece sofisticada e com classe.

“Ela é linda e simples”, ela é a irmã de JLo que encanta com seus looks e beleza

Lynda Lopez, a irmã mais nova de Jennifer Lopez, é uma jornalista destacada e compartilha parte dos eventos aos quais ela comparece, sua vida e alguns de seus looks através de suas redes sociais.

A jornalista de 53 anos tem um estilo tão glamoroso e elegante quanto o de sua irmã, mas é um pouco mais tímida e não tão ousada ou sexy quanto os looks de JLo.

Num dos seus looks mais elogiados nas redes sociais está um vestido longo e assimétrico, com transparências, e algumas flores pretas com o qual ela ficou espetacular.

Também usou um vestido longo com decote em V e babados no centro, com o qual exibiu sua figura esguia aos 53 anos e arrancou suspiros nas redes sociais.

Além disso, recentemente ela posou com JLo e foi a famosa quem compartilhou a imagem onde estão em frente ao espelho, ambas com os cabelos presos em um coque alto e ela estava linda com um belo vestido floral de mangas compridas e bufantes, encantando com sua simplicidade.

Jennifer Lopez e sua irmã Ela é a linda irmã da cantora que rouba a atenção (@lyndalopez08 / @jlo/Instagram)

"Amo como é simples e bonita a irmã da JLo", "ela parece ser muito bonita e simples, não presunçosa como a irmã", "ela sim parece humilde, aprende JLo", "adoro como Lynda é bonita e natural", "por algo ela tem esse nome, é linda", "uau, na verdade ela parece melhor que a Jennifer", e "adoro seu estilo e ela parece amigável e humilde, não como a JLo", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.

Lynda tem uma filha adolescente, Lucie, que tem um ótimo relacionamento com Jennifer e seus primos Emme e Max, e na verdade, sai com eles com frequência e é linda.