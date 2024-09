O visual de Joaquin Phoenix em Veneza considerado o mais sexy que causou suspiros

Joaquín Phoenix está vivendo um momento muito importante em sua carreira após o próximo lançamento de Coringa - Delírio a Dois.

ANÚNCIO

O famoso ator está atualmente em Veneza para a estreia do filme no Festival de Cinema, ao lado de Lady Gaga, que é sua co-estrela desta vez.

O ator surpreendeu na Itália com seu novo visual, o que o tornou ‘o mais sexy’ de Hollywood, desencadeando suspiros.

“Mais bonito que George Clooney”

Joaquín Phoenix deixou para trás seu cabelo longo e escuro, e optou por um visual jovem e sexy com cabelo curto, loiro na parte de cima e deixando seus cabelos grisalhos dos lados, além de exibir seus cabelos grisalhos na barba.

Este visual o tornou o mais sexy, chegando a compará-lo com Brad Pitt e George Clooney, e garantindo que o supera.

O ator posou primeiro com uma calça jeans preta, camiseta branca e tênis e depois impressionou com um visual mais elegante com um terno preto, camisa branca, óculos e gravata borboleta preta.

"Adoro o visual do Joaquín 😍", "uau, adoro o visual dele, ele está tão sexy", "meu Deus, eu quero um assim", "uau, com os anos ele fica ainda melhor e mais interessante", "Que homem bonito! 🔥❤️", "mais bonito que George Clooney, ele está incrível", "gostosão, amei o visual dele", "uau, ele fica melhor com os anos", "com 49 anos ele está incrível", "esse visual combina perfeitamente com ele", e "quero um sugar assim" foram algumas das reações nas redes.

ANÚNCIO

Apenas alguns dias atrás, George Clooney e Brad Pitt passaram pelo mesmo tapete vermelho para a estreia do filme ‘Wolf’ e foram elogiados por seus visuais, mas agora dizem que Phoenix conseguiu ofuscá-los e que seu visual foi o melhor.

Embora agora seja um dos mais desejados, seu coração tem dona, ele está ao lado da também atriz Rooney Mara, com quem tem um filho chamado River, e estão esperando seu segundo filho.

Os fãs estão ansiosos, aguardando a estreia do segundo filme do Coringa, pois o primeiro foi um completo sucesso e agora, com a inclusão de Lady Gaga, espera-se que seja ainda melhor. Na verdade, o filme recebeu 11 minutos de aplausos em sua estreia no famoso festival.