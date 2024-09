É assim que Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, mostrou seu estilo aos 12 anos

Aos 12 anos, Blue Ivy Carter, a filha de Beyoncé e do rapper Jay-Z, surpreende com a semelhança física que tem com sua mãe. Desde pequena, a menina se destacou por ter um grande talento para o mundo artístico, assim como seus pais.

Em 2019, quando tinha apenas 7 anos, Blue Ivy fez sua grande estreia na indústria da música e também do cinema, pois participou do videoclipe de ‘Spirit’, música que Beyoncé interpretou como parte da trilha sonora de ‘O Rei Leão’.

Mas a primogênita do famoso casal já é uma adolescente, e demonstrou ter herdado o estilo de sua mãe, como recentemente mostrou quando foi flagrada pelos paparazzi se divertindo com um grupo de amigas em Beverly Hills.

Moderna e estilosa como sua mãe

De acordo com a revista Hola, Blue Ivy e outras amigas foram ao restaurante Cipriani e, ao saírem do local, mostraram-se felizes e relaxadas. Embora nem Beyoncé nem seu marido tenham acompanhado, as meninas estavam bem escoltadas nesta saída.

Mas o que mais chamou a atenção da adolescente foi o visual moderno e estiloso que escolheu, um conjunto de denim composto por umas calças largas estilo cargo em azul médio e uma jaqueta oversize no mesmo tom.

Além disso, ela combinou o conjunto com um top sem alças branco amarrado nas costas, assim como um par de tênis Nike que deram um toque esportivo ao seu look.

Não há dúvida de que a jovem sabe como usar bons acessórios para dar um toque chique ao seu visual: uma pequena bolsa azul, um elegante e simples colar de corrente dourada e óculos escuros.

Além disso, optou por deixar o longo e abundante cabelo castanho solto, o que lhe deu um ar mais relaxado ao seu visual.

Tanto Jay-Z como Beyoncé expressaram seu orgulho por sua filha mais velha, que tem mostrado ser uma digna herdeira de seu talento.

“No ano passado, a cantora expressou em um de seus concertos sobre a participação de sua filha nas coreografias com os dançarinos: Minha linda primogênita. Estou tão orgulhosa e grata por ser sua mãe. Você nos traz tanta alegria, meu doce anjo”.