Angelina Jolie apresenta possível novo amor, no mesmo local em que Brad Pitt estava

Angelina Jolie tem roubado toda a atenção desde sua chegada à Itália para participar do Festival Internacional de Cinema de Veneza desta semana, onde estreará seu novo filme ‘Maria’ e embora inicialmente toda a atenção tenha sido para um possível encontro da atriz com seu ex-marido Brad Pitt, agora tem sido seu acompanhante que tem gerado comentários.

A diva de 49 anos ficou envolvida em rumores de um novo romance após vários anos de solteirice devido à sua polêmica separação com o galã de Hollywood, que ainda está sendo discutida devido às acusações de violência doméstica feitas por Angelina contra ele, além da decisão de seus filhos de removerem o sobrenome de seu pai.

A saída de Angelina Jolie em Veneza com seu suposto novo amor

Angelina Jolie tem sido considerada uma das atrizes mais aclamadas de Hollywood ao longo dos anos, por isso sua vida privada continua sendo perseguida pelos paparazzi e sua mais recente aparição na Itália, em Veneza, causou surpresa ao chegar muito bem acompanhada.

Trata-se do rapper e ativista social Akala, que foi visto com Angelina saindo do mesmo hotel onde a famosa está hospedada. O homem de 40 anos é nove anos mais novo que a artista, mas a idade não teria sido um impedimento para eles.

Esta não seria a primeira vez que foram vistos juntos, pois em maio de 2023 eles compartilharam com as filhas de Jolie, Zahara (19 anos) e Shiloh (18), no Festival Literário Calabash da Jamaica; seis meses depois, foram vistos jantando juntos em Milão.

Apesar dos rumores de um possível relacionamento, o rapper e a intérprete mantiveram uma posição de amigos o tempo todo e se recusaram a esclarecer o vínculo que têm.

"Jolie é amiga dele e de sua parceira, Chanelle Newman, que também estava lá. Compartilham a mesma paixão quando se trata de causas sociais e humanitárias. Eles fizeram várias colaborações ao longo dos anos focadas em questões globais como direitos humanos. Angelina fala muito bem dele", chegaram a comentar algumas fontes à revista People.

Apesar disso, a partir da mídia In Touch, foi afirmado que o casal estaria saindo em segredo por “mais de um ano”, declarações que contrastam com as fornecidas pela People, que mencionam que a atriz “atualmente está solteira e não está saindo com ninguém sério”.