A série true crime mais perturbadora chegou à Netflix e já uma das mais assistidas

As docuseries revolucionaram a forma como consumimos conteúdo em plataformas de streaming e, no mundo da Netflix, as produções de true crime se tornaram um fenômeno global. Toda semana, um novo título domina o Top 10 da plataforma, atraindo a atenção de milhões com suas histórias de crimes reais, investigações detalhadas e personagens perturbadores. Essa fascinação por histórias de crimes reais se deve à sua capacidade única de capturar a complexidade da natureza humana e os mistérios que cercam os atos mais sombrios.

Uma das séries que recentemente capturou a atenção é ‘Homicídios nos EUA: Laci Peterson’, um documentário que explora o caso de Laci Peterson, uma mulher de 27 anos que desapareceu em 2002 enquanto estava grávida. Seu marido, que era o principal suspeito, acabou sendo condenado pelos crimes.

O sucesso dessas séries documentais está na forma como aprofundam nos aspectos mais sombrios da natureza humana, permitindo aos espectadores refletir sobre a justiça, a moralidade e as decisões que definem nossas vidas.

Este é outro dos casos mais perturbadores que pode ver na Netflix

Docuserie Um caso real perturbador que está abalando a todos (Netflix)

Recentemente, uma nova série documental começou a chamar a atenção por sua impactante narrativa de crimes reais: ‘Os Piores Ex’, que em quatro episódios, mergulha na vida de pessoas que tiveram experiências chocantes com ex-parceiros.

Embora todos sejam arrepiantes, o primeiro episódio, ‘Namorando o Diabo’, apresenta o caso de Benjamin Obadiah Foster, um indivíduo cujo caso é tão inquietante quanto fascinante.

Amber, uma das vítimas, relatou um incidente no qual Foster a agrediu fisicamente. "Ele me deu um tapa bem forte", lembrou Amber. "Ele estava em uma raiva cega, dava para ver em seus olhos". Após essa agressão, Foster foi condenado a frequentar terapia para violência doméstica e realizar trabalhos comunitários. No entanto, em vez de buscar uma verdadeira reabilitação, ele começou a assediar Amber e continuou em seu caminho destrutivo, estendendo sua violência a outras mulheres.

Docuserie Um caso real perturbador que está abalando a todos (Netflix)

Justine, outra das vítimas, também foi mantida em cativeiro em sua própria casa, sujeita a abusos repetidos e violentos. Quando a polícia finalmente a encontrou, ela estava gravemente ferida, amarrada e à beira da morte. Foster a deixou com danos cerebrais traumáticos, forçando-a a aprender a andar novamente.

A narrativa também se foca na aterrorizante experiência de Jaimee, que também caiu nas garras de Foster. Através de uma série de fotografias e vídeos, o sujeito é mostrado como inicialmente encantador, ganhando a confiança de Jaimee graças ao seu aparente amor por cachorros. No entanto, essa fachada desmoronou quando Foster se tornou violento e abusivo, chegando a trancar Jaimee em seu apartamento.

Docuserie Um caso real perturbador que está abalando a todos (Netflix)

Ele lembrou como Foster lhe disse: "Nenhum homem vai olhar para você ou pensar que você é bonita." Esta frase, carregada de desprezo e controle, antecedeu um período aterrorizante em que Jaimee foi mantida cativa por Foster por 16 dias. A única maneira de Jaimee escapar foi quando Foster teve que sair para passear com o cachorro, permitindo que Jaimee fugisse e procurasse ajuda.

O caso de Foster é especialmente perturbador não só pela violência que ele exerceu, mas também pela reviravolta estranha em que seu amor por cães desempenhou um papel crucial em sua captura. Após uma série de fugas da polícia, um dos cães que Foster passeava se tornou a pista que finalmente levou à sua prisão.

Ao longo de mais de uma década, o sujeito mostrou um padrão perturbador de comportamento violento. Inicialmente, seus relacionamentos pareciam normais, mas logo se revelava um lado mais sombrio, marcado por um intenso e perturbador ‘traço de ciúmes’. Os testemunhos de suas ex-parceiras fornecem uma visão angustiante de como seus relacionamentos se transformaram em cenários de abuso sistemático.