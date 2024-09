Saiba mais detalhes sobre a série animada de ‘Crepúsculo’ que a Netflix vai lançar

(Facebook: The Twilight Saga)

A conta oficial da Netflix revelou um novo projeto que estão desenvolvendo no universo de ‘Crepúsculo’, chamado ‘Sol da Meia-Noite’', no qual veremos mais sobre este universo criado por Stephenie Meyer.

É importante notar que será uma série animada que mostrará a história a partir da perspectiva do protagonista Edward Cullen, e será baseada no livro com o mesmo nome.

Os detalhes confirmados de ‘Sol da Meia-Noite’

De acordo com o anúncio, a série animada será intitulada Midnight Sun, e será baseada no livro de mesmo nome. Esta série contará a história que já vimos nos filmes, mas sob a perspectiva de Edward Cullen, oferecendo assim uma nova visão da mesma narrativa.

"Sol da meia-noite, uma nova série animada que adapta o romance de Stephenie Meyer e reimagina Crepúsculo sob a perspectiva de Edward Cullen, está oficialmente em desenvolvimento", indicou a mensagem publicada.

É importante destacar que, até o momento, a data de estreia da produção não foi confirmada.

Sobre o que se trata 'Sol da Meia-Noite'?

‘Sol da Meia-Noite’’ de Stephenie Meyer é uma reimaginação do primeiro livro da saga ‘Crepúsculo’, mas contada a partir do ponto de vista de Edward Cullen, em vez de Bella Swan. Em vez de seguir Bella, o livro explora os pensamentos, sentimentos e perspectivas de Edward à medida que a história de seu relacionamento com Bella se desenrola.

Isso oferece aos leitores uma visão mais profunda de seu personagem, suas motivações e sua luta interna, bem como uma nova perspectiva sobre os eventos do primeiro livro. É uma maneira interessante de aprofundar a história e conhecer melhor um dos personagens principais da saga.

Agora os fãs estão animados para ver esta história retratada em streaming.