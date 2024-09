Revelada a acalorada discussão em que Harry gritou de forma ‘cruel’ com Meghan Markle

A relação do príncipe Harry e Meghan Markle sempre deu o que falar ao longo dos anos, especialmente pela maneira como se comportam, demonstrando gestos de carinho. Algo que não é muito comum entre os casais da realeza britânica. No entanto, a imprensa revelou uma ocasião em que o segundo filho de Lady Di teria discutido com sua esposa ao ponto de gritar com ela.

O príncipe Harry gritou com Meghan Markle

Embora o casal de esposos costuma ser amoroso em público e não tenha problema em demonstrar o quanto se amam, parece que a dinâmica nem sempre é a melhor entre eles. Algo que o próprio Harry destacou em seu livro Spare, publicado no início de 2023, conforme relatado pela Vanidades.

Meghan Markle Getty Images: Meghan Markle, WPA Pool (WPA Pool /Getty Images: Meghan Markle, WPA Pool)

De acordo com o que o príncipe Harry relata em suas memórias, e conforme o que é reportado pelo The Mirror, ele vinha de “semanas lutando com a imprensa” e que, depois de “beber um pouco demais”, teria tido uma forte briga com sua esposa ao ponto de tê-la tratado de maneira “cruel” e dura.

A discussão entre Harry e Meghan Markle

"Por alguma razão, quando a conversa tomou um rumo inesperado, fiquei sensível. Depois fiquei com raiva. Desproporcionalmente, descuidadamente irritado. Meg disse algo que interpretei mal (...) Pensei: Por que ela está mexendo comigo? Eu gritei com ela, falei com dureza, com crueldade", acrescentou.

(Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F)

No entanto, a antiga atriz não teria gostado dessa atitude. Por isso, decidiu se afastar dele por um momento e depois, quando ambos se acalmaram e conversaram novamente, ela teria respondido que não iria permitir a situação como tal: "Nunca toleraria que me falassem assim", expressou.

Além disso, em sua própria obra, o príncipe Harry aponta que depois de ter gritado com Meghan, criou-se um grande clima de tensão a ponto de sentir que tudo ao seu redor parava. No entanto, ambos conseguiram resolver suas diferenças naquela ocasião.