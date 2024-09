Integrantes do Black Eyed Peas lamentam a morte de Sergio Mendes

will.i.am e demais integrantes do Black Eyed Peas manifestaram seu pesar pela morte do pianista.

Por meio de suas redes sociais, o músico will.i.am, do Black Eyed Peas, se manifestou após saber sobre a morte do pianista brasileiro Sergio Mendes. Um dos sucessos do brasileiro foi regravado pelo grupo e contou com a participação do pianista e de sua esposa, a cantora Gracinha Leporace.

A música em questão foi “Mais que Nada”, lançada por Sergio Mendes em 1966 e regravada pelo Black Eyed Peas em 2006. Na versão gravada pelo grupo, além do piano característico da música e de trechos da letra em português, versos de rap foram incluídos e deram uma nova roupagem à canção, que em pouco tempo voltou a ficar no topo das paradas.

“Mas que Nada” inclusive chegou a entrar para o Top 100 das paradas americanas, conquistando o 47º lugar em 1966, mas não foi o único sucesso do pianista a alcançar a marca. Sergio Mendes também se destacou como o brasileiro com o maior número de gravações no Top 100, ao todo, foram 14 canções entre os maiores sucessos.

Outros integrantes também lamentaram a perda

Em suas redes sociais, will.i.am publicou uma série de stories relembrando os bons momentos ao lado do pianista brasileiro. Os dois mantinham uma amizade desde a regravação de “Mas que Nada” e “Água de Beber”, e sempre trocavam mensagens em momentos especiais.

Publicação de will.i.am (Reprodução / Instagram @iamwill)

Nos stories, o cantor do Black Eyed Peas fez questão de relembrar sua relação com o pianista brasileiro, a qual definiu como sendo uma “amizade eterna” (A timeless friendship [sic]).

Além de will.i.am, Taboo e apl.de.ap, integrantes do grupo, também manifestaram seu pesar pela perda do brasileiro e compartilharam stories homenageando Sergio Mendes.

Sergio Mendes faleceu nesta sexta-feira, dia 06 de setembro, aos 83 anos. Ele morava em Los Angeles, EUA, com a família e deixa a esposa, cinco filhos e netos.