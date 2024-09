Caso Matthew Perry: ‘Rainha da cetamina’ garante que não tinha comunicação com o ator

ARQUIVO - O ator Matthew Perry participa das conferências BUILD para falar sobre a minissérie 'The Kennedys After Camelot' em Nova York em 30 de março de 2017. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, arquivo)

A revelação de que a morte do ator Matthew Perry, amado por seu papel de Chandler Bing na famosa série Friends, pode ser um crime culposo envolvendo várias pessoas chocou a todos.

Perry foi encontrado morto em 28 de outubro de 2023 em sua residência em Pacific Palisades, Califórnia, e a causa de sua morte foi relacionada aos ‘efeitos agudos da cetamina’, uma droga altamente perigosa.

O que disse Jasveen Sangha, a ‘rainha da cetamina’, sobre seu envolvimento no caso de Matthew Perry?

Agora, a investigação policial resultou em acusações envolvendo várias pessoas, incluindo Jasveen Sangha, apelidada de ‘rainha da cetamina’, que tem afirmado sua inocência e negado qualquer ligação com a morte do ator.

Através de seu advogado, Mark Geragos, Sangha negou categoricamente estar de alguma forma conectada a Matthew Perry. Geragos afirmou em uma entrevista para o programa Today que "ela não está conectada a Matthew Perry de forma alguma" e acrescentou que sua história completa "será revelada durante o julgamento".

A defesa insiste que as acusações contra Sangha são infundadas e que sua imagem foi distorcida pela mídia e pelas autoridades: “As pessoas estão fazendo-a parecer alguém que não é”, disse Geragos, sugerindo que há uma versão muito diferente que ainda não veio à tona.

Sangha enfrenta uma série de acusações graves que a relacionam não apenas com a morte do querido ator, mas também com outros crimes relacionados ao tráfico e distribuição de drogas. Ela, juntamente com outras quatro pessoas, está sob investigação e seu envolvimento na cadeia de fornecimento de cetamina tem sido questionado pelas autoridades federais, que afirmam que Sangha foi a fornecedora do medicamento que, de acordo com a investigação, acabou causando a morte de Perry.

As autoridades apontam Jasveen Sangha como responsável por fornecer essa substância através de Erik Fleming, um traficante de drogas, com a colaboração de Kenneth Iwamasa, que era assistente pessoal de Perry.