Os luxos da fazenda milionária de Jennifer Garner onde Ben Affleck descansa

Jennifer Garner não é apenas a mãe dos filhos de Ben Affleck, mas também tem sido um grande apoio e pilar para o ator durante seu processo de divórcio de Jennifer Lopez, inclusive deixando-o ficar em sua impressionante casa estilo rancho de US$ 8 milhões.

ANÚNCIO

Na terça-feira, a atriz de 52 anos, que comprou a propriedade em 2019 após finalizar seu divórcio de Ben Affleck, abriu as portas da espetacular propriedade para oferecer um tour pela casa que ela construiu ‘do zero’.

Como está a luxuosa fazenda de Jennifer Garner onde Ben Affleck fica enquanto passa pelo divórcio deles?

Depois de se mudar da mansão de 818 m² que ela costumava compartilhar com seu ex-marido e seus três filhos, Violet Ann, de 18 anos, Finn, de 15 anos, e Samuel, de 12 anos, a estrela de ‘De repente 30′ embarcou em uma missão para construir sua casa dos sonhos em Brentwood, perto de São Francisco, no estado da Califórnia.

“Procurei muito por uma casa para me mudar, mas eu precisava de privacidade, e qualquer casa com privacidade é mais maravilhosa do que só me sentir confortável”, disse em entrevista à Architectural Digest.

Depois de se sentir desapontada com o que estava disponível no mercado, ela simplesmente decidiu comprar um terreno e se associou à designer Brooke Giannetti e ao arquiteto Steve Giannetti. “No meio da construção, comecei a entrar em pânico”, ela admite. “Pensei que nem sequer tinha feito um quadro no Pinterest. Nem sequer lhe tinha mostrado uma foto de revista. Apenas lhe disse o que queria e ele fez... mas acabei por ficar muito, muito feliz”.

A mãe de três crianças explicou à AD que era a primeira vez que estava tomando decisões de design por conta própria, e foi assim que conseguiu criar um espaço para seus filhos com muitos recursos personalizados, incluindo um escritório temático de Harry Potter, um aquário e uma ‘sala de pijamas’.

A esposa de Steve, Brooke, responsável pelo belo design de interiores da casa, apontou que “Jane adora peças vintage” e tem um gosto “ligeiramente peculiar”: ‘Ela gosta de formas suaves, curvas. Este lugar é como a versão da casa de Jane de sua personalidade,” explicou Brooke.