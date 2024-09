Xuxa no ‘Fantástico’: Descubra onde será gravado o novo quadro da famosa

Após romper com a TV Globo para assinar com a Record, Xuxa Meneghel volta ao canal para assumir um quadro sobre pets no ‘Fantástico’, que será gravado em sua mansão, no Rio de Janeiro, seguindo os moldes das entrevistas feitas por Eliana na revista eletrônica dominical.

A medida é vista como um corte de custos da emissora, já que não é preciso pensar em cenários ou gravações em lugares públicos. Mas, dentro da TV Globo, a proposta é levada como uma aproximação da apresentadora com o público, segundo o site RD1.

O que esperar do novo quadro da Xuxa no ‘Fantástico’

Depois de trabalhar com crianças, jovens e adultos nos mais diferentes formatos, Xuxa Meneghel ganhou a oportunidade de entrevistar especialistas sobre a vida e os cuidados com bichos, algo que ela sempre desejou fazer na televisão.

“Voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, algo que eu nunca fiz e queria muito fazer. Acho que a gente vai aprender bastante e, acima de tudo, mostrar o quanto é importante respeitar e ter um bichinho por perto, seja ele de pena, de pelo, o tamanho ou a raça que for, para dar e receber carinho”, contou a eterna rainha dos baixinhos.

Além das entrevistas com especialistas no assunto, algumas ações de resgate e tratamento de cães abandonados serão exibidas neste novo projeto da Globo. No ‘Fantástico’, Xuxa vai acompanhar todo o processo até que os pets recebam um novo lar.

Xuxa Meneghel narra novo curta de animação vegano

Vegana desde 2018, a apresentadora também deu voz ao curta ‘Santuário’, criado pela organização sem fins lucrativos Geração Vegana e distribuído para diversos países.

Xuxa afirmou que o projeto não é destinado apenas aos veganos, mas para quem pretende ouvir “uma mensagem muito bacana” de compaixão e respeito pelos animais.

O curta ‘Santuário’ foi inspirado na história das porcas Marias, resgatadas após um acidente no Rodoanel, em São Paulo, e da da vaga Indigo, resgatada com sua mãe logo após seu nascimento em um frigorífico nos Estados Unidos.