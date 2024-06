Tarã: série Disney+ que levou Xuxa ao Acre já tem data de estreia

A Disney+ definiu que a série brasileira Tarã estreia no dia 17 de junho. Com Xuxa Meneghel, a produção foi gravada em 2022, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Nesta série inédita, a ex-apresentadora infantil é a mãe de adolescente de 14 anos, descendente do povo originário da Amazônia.

Mostrando um outro lado, Xuxa dispensa os contos de fadas para dar vida a uma farmacêutica na indústria de remédios fitoterápicos, que viaja para a Amazônia para fazer uma pesquisa, mas ela acaba se envolvendo com um morador da região.

Grávida, ela decide voltar para o Rio de Janeiro e criar a filha sozinha. Porém, a menina cresce e persiste em conhecer parte do seu passado.

A jovem protagonista de Tarã também recebe um chamado do seu povo para retornar à tribo, que fica na fronteira com o Peru. Sua missão é salvar frear a destruição da natureza.

Confira o trailer antes da estreia de Tarã

O enredo deste lançamento da Disney+

Nesta história, o planeta Terra passa por sérios desafios ambientais e somente Gaia (Ywyzar Guajajara) pode salvar a humanidade da extinção levando um amuleto a um local sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um portal mágico.

Atualmente, o lugar é guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai.

Para atingir seu objetivo, Gaia precisa entender melhor a própria história com ajuda da mãe e da avó Kirina, que é a líder deste povo.

Outras curiosidades sobre a série da Disney+

Com roteiro de Anna Lee (Ilha de Ferro), Tarã explora assuntos relevantes, como a devastação das florestas e a invasão de terras indígenas.

A produção inédita da Disney+ terá oito episódios e, além de Xuxa Meneghel, conta com outros nomes, como Angélica, Bruno Garcia, Bukassa Kabengele, Gleici Damasceno, Lana Guelero, Luah Guimarãez e Ywy’zar Guajajara.