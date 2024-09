Ridley Scott nunca contatou Russell Crowe para 'Gladiador 2': "Por que ele faria isso?"

Um dos lançamentos mais esperados no cinema é ‘Gladiador 2′, uma sequência do bem-sucedido filme dirigido por Ridley Scott. Por isso, cada novidade sobre o filme gera tantas reações dos fãs.

O protagonista do filme lançado em 2000, Russell Crowe, explicou várias vezes que nunca foi contatado para participar na nova sequência, que terá como protagonistas Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal.

Diante dessa situação, o diretor e produtor do novo filme, Ridley Scott, explicou ao ScreenRant os motivos da ausência do ator.

"A trama, francamente, estava bem diante de nossos narizes", disse Scott sobre a sequência. "Acho que estava tão perto de nossos narizes que pensamos que era muito simples. Acho que [Russell Crowe] ainda é um dos melhores atores do mundo, e acho que temos um bom relacionamento. Espero que façamos isso. Contanto que ele não comece a reclamar que não foi consultado. Por que ele faria isso? Ele está morto!"

Crowe quase fez parte do filme

Houve um momento em que Scott considerou trazer Maximus de Crowe de volta dos mortos para ‘Gladiador 2′, mas as ideias de história frequentemente eram consideradas muito ‘ridículas’ para serem colocadas em produção, conforme relatado pela Variety.

Por sua vez, Mescal disse em uma entrevista ao Esquire UK no ano passado que não entrou em contato com Crowe sobre a sequência, e acrescentou: “Não sei sobre o que falaríamos. Adoraria ouvir suas histórias de filmagem, mas [meu] personagem é, tipo, totalmente separado”.

Crowe nunca esperava que Mescal entrasse em contato com ele, dada a morte de Maximus no final do filme original ‘Gladiador’. No Festival de Cinema de Karlovy do ano passado, Crowe até pediu à imprensa que parasse de perguntar sobre a sequência de ‘Gladiador’.