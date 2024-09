Caso Klara Castanho: Juíza determina 3 anos de prisão para Antônia Fontenelle

O caso envolvendo Klara Castanho teve um novo desdobramento. A atriz e youtuber Antônia Fontenelle foi julgada e terá que cumprir pena de três anos e três meses de prisão em regime semiaberto, por expor a gravidez da jovem atriz, em 2022. A determinação foi tomada pela juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, que classificou os crimes como calúnia, difamação e injúria.

No entanto, a viúva do ator Marcos Paulo teve o green card, visto de permanência nos Estados Unidos, aprovado, e prefere não comentar sobre o assunto em suas redes sociais. Já no ‘Na Lata’, seu canal no Youtube, ela disse ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que decidiu morar em Las Vegas para não ser acordada diariamente por um oficial de Justiça na porta de sua casa.

A sentença penal também atingiu a influencer Adriana Kappaz, mais conhecida como Dri Paz nas redes sociais. Ela foi condenada a um ano, nove meses e 22 dias em regime aberto, mas teve concessão o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra o pagamento de dez salários mínimos a favor da vítima.

Conforme divulgado pelo site UOL, a Justiça entendeu que a influenciadora digital agiu “de forma temerária e irresponsável” ao criticar publicamente Klara, no período em que ela entregou uma criança recém-nascida para adoção.

Antônia Fontenelle vai indenizar Klara Castanho após pena criminal

A Justiça determinou ainda que a youtuber pague R$ 50 mil para Klara Castanho. Ela perdeu o benefício obtido pela influenciadora digital por causa do seu histórico, já que ela não é considerada ré primária desde outubro de 2023, quando perdeu uma batalha judicial contra o youtuber Felipe Neto.

Além dos comentados, Fontenelle acumula outros nove delitos contra honra pelas redes sociais, de acordo com a juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza.