Agenda cultural: Geek Day agita o fim de semana na capital paulista

No domingo (08), das 11h às 18h, a cidade de São Paulo recebe a 4ª edição do Belas Geek Day, feira voltada para os fãs da cultura pop e, dessa vez, homenageia o novo filme da saga do icônico personagem Beetlejuice, comandado por Tim Burton, que estreia no dia 5 de setembro, nos cinemas.

A feira deste ano conta com expositores com os mais variados produtos para o público geek e, às 11h30, haverá a exibição do clássico ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, um marco na parceria entre Tim Burton e Johnny Depp.

Flash Geek Tattoo e Belas Sonoriza

Para completar a programação, no mezanino do cinema, um espaço exclusivo com vários tatuadores dos mais variados estilos. Já o filme ‘Os Fantasmas Se Divertem’, um dos queridinho dos anos 1980, ganha sonorização ao vivo da Banda Mr. 80, que é composta por Fábio Bap (Vocais), Iza Molinari (Vocais), Hygor Miranda (Baixo), Luiz Giordano (Teclado), Ale Fernandes (Guitarra) e Pedro Paiva (Bateria).

Relembre a história de ‘Os Fantasmas Se Divertem (Beetlejuice)’

Lançado em 1988, com 92 minutos de duração, o filme dirigido por Tim Burton conta a história de Barbara e Adam Maitland, que depois de morrerem em um acidente de carro, encontram-se presos, assombrando sua antiga casa.

Quando uma nova família e sua filha adolescente, Lydia, mudam para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Mas, suas tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, quanto para a inocente Lydia.

O elenco de ‘Os Fantasmas Se Divertem’ é formado pelos atores Michael Keaton, Winona Ryder, Geena Davis e Alec Badlwin.

Relembre ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’

Lançado em 2005 e também dirigido por Tim, o filme estrelado por Johnny Depp, Freddie Highmore e Helena Bonham Carter é baseado no conto de Roald Dahl, que segue o jovem Charlie Bucket e seu avô Joe.

Juntos com um pequeno grupo, eles vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico Willy Wonka, que é auxiliado por seus anões trabalhadores.