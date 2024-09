Este é o plano do Príncipe Harry para voltar a fazer parte da realeza britânica

O príncipe Harry pediu, de acordo com um novo relatório, ajuda a ex-assistentes da realeza para ‘reabilitar’ sua reputação. O duque buscou ajuda porque está muito frustrado com os publicitários de Hollywood e “está recorrendo à sua terra natal em busca de ajuda para melhorar sua reputação”, conforme relata o NY Post em seu site.

O que o príncipe Harry está procurando exatamente?

Segundo fontes próximas ao palácio, o príncipe que está prestes a completar 40 anos entrou em contato com seus conhecidos no Reino Unido: “Harry está se afastando de todos os tipos de publicistas de Hollywood e está buscando o conselho de seus antigos amigos e associados”, disse uma fonte ao Daily Mail.

“Está claro que ele está pensando: ‘Tenho que fazer algo diferente porque o que estou fazendo claramente não funciona’. Em resumo, está repensando sua forma de operar”.

Os Duques de Sussex não querem regressar à realeza de forma definitiva

Embora nem Harry nem Meghan Markle busquem um retorno definitivo, eles estão fazendo o possível para apaziguar a guerra e suavizar as arestas.

Supostamente, Harry se aproximou a um ex-assessor descrito como ‘velha guarda’ conhecido por sua discrição para ajudar com o plano, informalmente chamado de ‘Operação para resgatar Harry do frio’.

Edward Lane Fox poderia ajudar o príncipe

De acordo com o relatório, o príncipe também tem estado em contato com o ex-secretário particular Edward Lane Fox.

No entanto, o Daily Mail perguntou sobre o príncipe e sua suposta interferência para ajudá-lo a estreitar relações com o Reino Unido, Fox disse: “Receio que não seja algo sobre o qual eu tenha uma opinião”.

A fonte acrescentou que Harry poderia ter “deveres reais muito discretos” em um futuro próximo.