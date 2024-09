BBB 25: TV Globo promete a temporada mais longa da história

Em 2025, Tadeu continua como apresentador do 'BBB'

O ‘BBB 25′, comandado por Tadeu Schmidt, vai passar de 100 dias e se tornará o maior de todas as temporadas do reality show. A proposta da TV Globo é fazer uma edição especial para comemorar os seus 60 anos de existência.

Segundo o site Notícias da TV, essa será a primeira vez, desde 2021, que a emissora pretende quebrar o padrão de tempo usado desde a 21ª edição do programa, que tem sua estreia prevista para janeiro do próximo ano.

Já informações obtidas pelo jornalista Flávio Ricco, do portal R7, afirmam que a estreia do ‘BBB 25′ está programada para acontecer entre os dias 14 e 21 de janeiro, ficando no ar até a última semana de abril ou a primeira de maio, algo que ainda deve ser conversado nos bastidores da TV Globo.

Globo muda radicalmente as inscrições para o BBB 25

Foi durante o ‘BBB 24′ que a TV Globo revelou uma mudança radical nas inscrições para a próxima temporada do reality show. Agora, os interessados devem escolher uma dupla para ganhar a chance de entrar na seletiva de Boninho.

De acordo com a emissora carioca, Boninho procura duplas “que sejam fortemente conectadas por um laço”, ou seja, duas pessoas que são melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

Uma nova dinâmica deve trazer incômodo aos selecionados do ‘BBB’

Além disso, uma dinâmica que acontece no Big Brother Argentina e Big Brother Holanda, chamada “freeze”, pode acontecer a partir do ‘BBB 25′. Nela, os participantes ficam congelados a partir de um comando dado pela produção e quem se mexer corre o risco de ser eliminado.

O problema é que as questões sentimentais, como a saudade, são colocadas à prova, já que uma pessoa próxima a um confinado entra na casa inesperadamente.