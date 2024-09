O que fizeram os membros do Oasis após a separação?

Retorno do Oasis

Oasis surpreendeu seus fãs ao anunciar seu retorno para 2025, com uma série de concertos no Reino Unido, que já estão esgotados devido à grande resposta do público.

Portanto, aqui contamos o que os membros da banda fizeram, durante o tempo em que estiveram em pausa, pois após vários anos, os irmãos Gallagher conseguiram resolver suas diferenças para poderem voltar aos palcos juntos.

A carreira dos membros do Oasis após a separação

Liam Gallagher: Após a separação, Liam formou uma nova banda chamada Beady Eye, que lançou dois álbuns antes de se desfazer em 2014. Após o Beady Eye, Liam iniciou uma carreira solo e lançou vários álbuns, incluindo ‘As You Were’ (2017) e ‘Why Me? Why Not.’ (2019), que receberam críticas positivas e tiveram sucesso nas paradas.

Noel Gallagher: Enquanto Noel continuou sua carreira musical, em vez de formar uma nova banda, ele lançou projetos com seu próprio nome. Ele formou Noel Gallagher’s High-Flying Birds e lançou vários álbuns com eles, como ‘Noel Gallagher’s High-Flying Birds’ (2011), ‘Chasing Yesterday’ (2015) e ‘Who Built the Moon?’ (2017). Sua música continuou explorando um som mais variado e experimental.

Gem Archer: Após a dissolução do Oasis, Gem Archer juntou-se ao Noel Gallagher's High Flying Birds como guitarrista. Também tem trabalhado como produtor e colaborador em diferentes projetos musicais.

Andy Bell: O artista juntou-se ao Ride, a banda de shoegaze da qual foi membro antes do Oasis. Além disso, ele trabalhou em vários projetos e colaborações, e lançou música a solo.