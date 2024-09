A princesa e o xamã: a polêmica história de amor que abala a realeza europeia

Toda a Europa está chocada com o casamento da princesa da Noruega com um xamã, pois ela teve que renunciar à realeza, apesar da importância da monarquia no país escandinavo.

Marta Luisa, de 52 anos, casou-se neste sábado, 31 de agosto, com o americano Durek Verrett, de 49 anos, em um hotel exclusivo em Geiranger, uma pitoresca cidade turística localizada na costa oeste da Noruega e declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

O enlace entre a princesa norueguesa e o xamã contou com a presença de 380 convidados, incluindo a princesa herdeira Victoria da Suécia e seu marido, o príncipe Daniel.

Durek Verrett, marido da princesa Märtha Louise da Noruega, desperta desconfiança

Para além de ser o segundo casamento da princesa Marta Luísa da Noruega, o que tem gerado mais controvérsia no país é que Durek Verrett se autoproclama como um "xamã de sexta geração".

O guia espiritual tem seguidores de alto perfil, como Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas, e afirmou que foi um faraó em sua vida passada e que superou a Covid-19 graças ao medalhão que criou.

Este medalhão é comercializado sob o nome de ‘Spirit Optimizer’ a preços elevados, sendo promovido como uma solução para vários problemas de saúde, o que leva muitos a considerarem que apenas explora sua ligação com a família real.

Marta Luisa compartilhou publicamente suas crenças espirituais, chegando a dizer que tem o dom de conversar com os anjos, e graças à sua conexão com Durek Verrett, ela conseguiu se conectar com sua alma gêmea.

Devido a toda a polêmica gerada pelo xamã na Noruega, a princesa decidiu renunciar à realeza em 2022, para que o povo não pense que ele está usando sua posição para atrair mais seguidores.

Apesar de tudo, a família de Marta Luísa compareceu ao casamento: o rei Harald e a rainha Sonia, juntamente com o príncipe Haakon e a princesa Mette-Marit, e seus filhos, a princesa Ingrid e o príncipe Sverre.