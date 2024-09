‘Linha Direta’: TV Globo cancela programa de Pedro Bial em 2025

De volta em 2023, Linha Direta mostrou crimes reais que aconteceram no Brasil

Nem mesmo boa audiência e a repercussão positiva na web segurou a 3ª temporada do ‘Linha Direta’, programa que voltou ao ar sob o comando do jornalista Pedro Bial, na grade de programação da TV Globo. Segundo o site O Planeta TV, questões comerciais fizeram a atração true crime voltar para a gaveta do canal. A equipe que trabalha nos bastidores já teria sido avisada da descontinuidade em 2025.

Quando o ‘Linha Direta’ voltou para a grade de programação da TV Globo?

Foi em maio de 2023 que a direção da Globo resolveu trazer de volta o ‘Linha Direta’, programa que fez muito sucesso nos anos 1990 e 2000. Com 10 episódios, a 1ª temporada foi um grande sucesso de audiência, 11,6 pontos em média, mas em 2024, a 2ª edição teve uma queda, registrando uma média de 9,3 pontos na Grande São Paulo.

Internet criou força-tarefa para prender o falso profeta denunciado pelo ‘Linha Direta’

Em 2024, o caso do falso profeta deixou o telespectador do ‘Linha Direta’ revoltado e, pelas redes sociais, quem acompanhou o episódio criou uma força-tarefa para prender Jair Tércio da Cunha Costa.

A reconstrução feita no Linha Direta focou nos crimes cometidos por Jair Tércio, que foi acusado por pelo menos 14 assédios sexuais, na Bahia. Para atrair adolescentes e mulheres, o homem falava que era um “messias” ou “líder espiritual”, deixando o telespectador sem acreditar no que assistiu.

“Eu não confio em líder religioso nenhum. Claro, que nem todos são criminosos, mas eu prefiro me manter longe de qualquer pessoa que se mostre ter um fanatismo religioso muito exagerado”, declarou uma pessoa no X, que chamou o falso profeta de “nojento”.

Porém, muitos crimes cometidos pelo falso profeta aconteceram na década de 1980 e segundo a legislação brasileira, os crimes de estupro prescrevem 20 anos depois da vítima completar 20 anos ou da data do crime. Por isso, alguns casos já prescreveram.