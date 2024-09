Filmes semelhantes a ‘É Assim Que Acaba’ para assistir em streaming

Blake Lively posa para as câmeras na estreia do filme ´É Assim Que Acaba' no Reino Unido, na quinta-feira, 8 de agosto de 2024, em Londres

‘É Assim Que Acaba’ já foi lançado e está sendo um sucesso nos cinemas, então, se você está interessado em assistir a filmes semelhantes em streaming, vou deixar uma pequena lista com opções interessantes.

Namorados Para Sempre - Netflix

Ryan Gosling e Michelle Williams protagonizam este drama, cujos personagens principais têm aquela faísca que uniu Lily e Riley em ‘É Assim Que Acaba’, e que após sete anos de casamento, o relacionamento está extremamente deteriorado.

Numa tentativa de salvá-lo, o casal aluga um quarto de hotel onde relembram o tempo juntos, especialmente a protagonista, que questiona se deve continuar com seu marido, que está se tornando cada vez mais como seu pai abusivo e não quer que sua filha cresça nesse ambiente.

Dormindo Com o Inimigo – Disney

Julia Roberts interpreta uma mulher que foge de um marido abusivo fingindo sua morte. Em sua nova vida, ela conhece um homem que a faz feliz, mas então seu ex descobre que ela está viva e decide ir atrás dela.

História de um Casamento - Netflix

Adam Driver e Scarlett Johansson interpretam um casal formado por um diretor de teatro e uma ex-atriz cujo casamento está acabado e decidem se separar amigavelmente, mas devido a vários mal-entendidos, começam uma feroz batalha legal incitada por seus próprios advogados.

Nasce uma Estrela - Max

Bradley Cooper e Lady Gaga protagonizam a terceira adaptação deste filme, cuja história original estreou em 1937. Um músico de country se apaixona por uma aspirante a cantora e começam um relacionamento, à medida que ele a ajuda a se tornar uma estrela mundial.

No entanto, no caminho para a fama, o relacionamento deles está se deteriorando devido aos problemas com álcool e drogas do astro country.

Um Porto Seguro - Amazon Prime Video

Erin é uma mulher que se muda para uma pequena cidade na costa da Carolina do Norte com a esperança de começar uma nova vida após ter sido maltratada por seu ex-marido.

Pouco tempo depois, ela começa a se sentir atraída por um viúvo chamado Alex, que tem dois filhos, e quando ela achava que tudo estava bem, seu ex aparece na cidade.