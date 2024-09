“Ele não supera”: Por que dizem que Ben Affleck busca Jennifer Garner em suas namoradas

Depois de ser revelado que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão em processo de divórcio depois que a cantora e atriz oficialmente solicitou, foi revelado que o ator está saindo com outra pessoa.

Os meios de comunicação americanos, como o Page Six, afirmaram que o ator está saindo com Kick Kennedy, filha de Robert F. Kennedy Jr., o que surpreendeu o mundo inteiro.

Uma fonte disse ao meio de comunicação mencionado que o suposto novo casal foi visto no Polo Lounge do Hotel Beverly Hills e em outros lugares nos últimos dias.

Isso levou as pessoas a criticarem o ator, não apenas por iniciar outro relacionamento quando ainda não terminou um, mas também por afirmarem que ele procura sua ex, Jennifer Garner, em suas namoradas.

As razões pelas quais dizem que Ben Affleck procura a sua ex, Jennifer Garner, nas suas namoradas

Após a suposta nova relação de Ben Affleck vir a público, usuários nas redes sociais afirmaram que o ator está procurando substituir sua ex, Jennifer Garner, por diferentes motivos.

Eles afirmam que Kick Kennedy se parece muito com a mãe de seus filhos, na verdade, muitos ficaram surpresos com a grande semelhança entre elas, e até afirmam que é uma versão mais jovem da atriz.

Por outro lado, eles afirmam que no caso de JLo, ela procurou uma mulher que tivesse o mesmo nome de sua ex, mas como não funcionou, agora encontrou uma que se parece fisicamente.

No caso de Ana de Armas, que também foi namorada do ator, garantem que tinha um estilo muito semelhante ao de Jennifer Garner, e seus looks eram parecidos, por isso, sem dúvida, suas namoradas sempre têm um traço de sua ex.

"Não só ele se casa com alguém que tem o mesmo nome que sua ex, mas agora está saindo com alguém que é fisicamente idêntico a ela... se este caso não é para TERAPIA então o que é?", "ele não supera a Jennifer Garner", "acredito que a imagem de Jennifer Garner ficou tatuada em sua mente, ela sempre foi sua parceira e mãe de seus filhos", "esta é idêntica a Jennifer Garner", "definitivamente ele quer substituir Garner, é a ela que ele ama", foram algumas das reações nas redes sociais.

Isso aconteceu depois que o ator foi flagrado de férias no Japão e depois em Los Angeles com Jennifer Garner e seus filhos, parecendo feliz e tranquilo, levantando suspeitas de que estavam juntos.

No entanto, a atriz foi vista com seu namorado John Miller, com quem tem um relacionamento há anos, e fica claro que ainda estão juntos e que quando vê Ben ou passa tempo com ele é apenas por causa dos seus três filhos e para ajudar o pai deles.