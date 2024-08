“Ela parece mais jovem que as filhas”: Victoria Beckham exibe férias com os filhos

Victoria Beckham tem provado ser muito mais do que uma ex-estrela pop e esposa de um jogador de futebol famoso. Desde sua aparição na cena musical com as Spice Girls, até sua consolidação como uma influente designer de moda, Victoria deixou uma marca indelével na cultura popular e no mundo dos negócios.

Embora seja casada com David Beckham, um dos jogadores de futebol mais icônicos de todos os tempos, a superestrela continuou brilhando com luz própria, demonstrando sua força e determinação a cada passo de sua carreira. Além disso, seu papel como mãe e sua impressionante presença física aos 50 anos destacam sua capacidade de equilibrar sua vida pessoal e profissional de forma exemplar.

Conhecida como ‘Posh Spice’ e por seu estilo elegante e presença magnética, Victoria contribuiu para definir a era do ‘Girl Power’, capacitando uma geração de jovens com uma mensagem de independência e autoafirmação. Além disso, ao longo dos anos, ela demonstrou um agudo senso de negócios, expandindo sua marca para incluir não apenas roupas, mas também acessórios, fragrâncias e cosméticos. Através de sua visão inovadora e trabalho incansável, ela conseguiu se estabelecer como uma designer séria e respeitada, ganhando reconhecimento tanto de críticos como de colegas.

Victoria Beckham surpreende com sua imagem ao lado de seus filhos

Posh Spice tem mostrado ser uma mãe devota e uma figura inspiradora para seus filhos. Recentemente, ela compartilhou no Instagram uma série de fotos familiares de uma viagem saudável a Muskoka, Canadá, onde ela é vista desfrutando de tempo de qualidade com seu marido David e seus filhos Romeo, Cruz e Harper.

Victoria Beckham A ex-Spice Girl surpreendeu com sua nova imagem (Instagram)

Estas imagens não apenas mostram o forte vínculo familiar que ela mantém, mas também revelam seu impressionante físico aos 50 anos, como se o tempo não tivesse passado para ela.

Ela escreveu no título: “Momentos familiares especiais em Muskoka x Beijos #FamíliaSalter. Amo todos vocês tanto! xx @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven”.

Imediatamente, os internautas reagiram, apontando com surpresa a aparência da ex Spice Girl. "Ela parece mais jovem que a filha". "Pensei que era a filha dela e depois percebi que é a Victoria". "Victoria rejuvenesce com os anos!!". "O que ela fez?? Ela parece mais jovem que os filhos", lê-se nas redes sociais.

Em outras fotos também compartilhadas por Victoria, é possível ver David relaxando em um sofá com Harper e Romeo enquanto todos sorriam para a câmera. Também houve uma foto em grupo com amigos próximos da família.

Com seu estilo sempre impecável e seu corpo tonificado, Victoria continua sendo uma referência de porte e elegância, motivando seus seguidores a cuidarem tanto de seu bem-estar físico quanto emocional.

O equilíbrio que Victoria mantém entre sua vida pessoal e profissional é digno de admiração. Apesar dos múltiplos papéis que desempenha, desde empresária até mãe e esposa, ela conseguiu permanecer fiel a si mesma e a seus valores.