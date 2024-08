Jenna Ortega fala sobre os rumores de seu suposto relacionamento com Johnny Depp

Já há vários meses, um rumor que deixou muitos surpresos foi reportado: Jenna Ortega estaria saindo com o famoso - e polêmico - ator Johnny Depp, que é muito mais velho que ela. Agora, a jovem atriz falou sobre o assunto.

Conhecida por seu icônico papel como ‘Wandinha’ na popular série da Netflix, a atriz esteve no centro de especulações sobre ter saído com o famoso ‘Capitão Jack Sparrow’, que ainda é uma figura controversa após seu mediático julgamento com sua ex-esposa Amber Heard por questões de abuso doméstico.

O que disse Jenna Ortega sobre Johnny Depp e o suposto relacionamento amoroso entre eles?

Numa recente entrevista ao BuzzFeed, Ortega abordou diretamente as especulações sobre sua vida amorosa, especialmente os rumores que a ligavam a Johnny Depp.

Ao ser questionada sobre qual é o boato mais louco em que esteve envolvida, Jenna revelou que a ideia de que estava em um relacionamento com um ator de Hollywood foi uma das mais inesperadas e absurdas para ela.

A atriz disse: “Provavelmente (o boato de) que estava em um relacionamento sério com Johnny Depp e queria que todos nos deixassem em paz”.

A estrela de 21 anos também revelou que a especulação sobre o possível relacionamento com Depp começou a circular sem que ela tivesse sequer uma conexão real com o ator. Além disso, ela confessou que naquela época não conhecia o ator, por isso achou engraçado e preferiu não dar importância: “Pensei que era bastante engraçado. Estava no set com Richard E. Grant, e ele veio até mim e disse, ‘então você e Johnny…’ e ri porque não conhecia aquela pessoa”, relatou Ortega.

À medida que o boato crescia, Jenna aproveitou suas redes sociais e finalmente desmentiu as especulações, esclarecendo que não tinha nenhum tipo de relacionamento com o ator e que nem mesmo o conhecia.