Como Jane Fonda alertou JLo sobre seu casamento com Ben Affleck

Jennifer Lopez pediu o divórcio de Ben Affleck no tribunal de Los Angeles, Califórnia, em 20 de agosto passado.

ANÚNCIO

Diferentes meios de comunicação, como o Daily Mail e o Page Six, relataram isso, e a cantora foi vista com a cabeça baixa, usando uma roupa moderna, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto.

Fontes próximas informaram à imprensa que a celebridade está se sentindo triste e humilhada pelo fato de seu relacionamento com Ben não ter funcionado mais uma vez, pois ela pensava que desta vez seria para sempre.

No entanto, não foi assim e o casamento terminou apenas dois anos depois, mas não foi algo que surpreendeu uma grande amiga de JLo e famosa atriz, Jane Fonda, pois ela havia alertado sobre isso.

“Ela sempre soube”, foi assim que Jane Fonda avisou a JLo sobre seu casamento com Ben Affleck

Agora que Jennifer Lopez pediu o divórcio, ressurgiu um vídeo do documentário da famosa, ‘A Maior História de Amor Nunca Contada’, onde Jane Fonda a alertou sobre seu casamento.

Em uma parte do documentário do famoso, disponível no Prime Video, vemos a atriz com quem JLo trabalhou no filme ‘A Sogra’, advertindo-a sobre seu relacionamento e o quão exposta ela está.

“Antes de mais nada, quero que saiba que não sei muito bem porquê, mas me sinto muito ligada a você e ao Ben e realmente quero que isto funcione. No entanto, há algo que me preocupa... Parece que está

tentando provar algo em vez de apenas viver o momento. Em todas as fotos vocês estão se beijando, se abraçando...”, disse Fonda de forma incisiva.

ANÚNCIO

Diante disso, Jennifer respondeu “é assim que vivemos a vida”. E a famosa atriz insiste em mostrar sua preocupação com a exposição de JLo e Ben diante dos paparazzis e do mundo, e até expressou sua preocupação com o que aconteceu no Grammy, onde o ator parecia muito sério e até se disse que ela o repreendeu.

“Me preocupei com tudo o que aconteceu, parecia tão infeliz...”. Quando as pessoas olham para você e veem a sua vida, não sei, é difícil. Como é que pode ter algo de que se queixar?”, disse a atriz.

Diante disso, a cantora assegurou que Fonda é muito protetora com ela e não quer que a machuquem. "Você vai se expor para ser massacrada de novo. É emocionante e também assustador... Você está certa, estou me expondo. Mas não sei fazer de outra forma", disse JLo.

No final, Fonda disse a ele que tinha todo o seu apoio e esperava que tudo corresse bem, mas não foi assim, e ela previu e soube desde o início.

“Um cego pôde ver que isso não ia funcionar”, “ela deveria ter ouvido, mas JLo estava cega”, “ela sempre soube, que pena que JLo não ouviu”, “Seu documentário não envelheceu bem. Deveria ter mantido tudo em privado”, “ainda me surpreende como ela deixou isso sair no documentário, ficou exposta”, “Jane estava certa o tempo todo”, “Jennifer deveria ter ouvido”, “Jane estava compartilhando sabedoria de um lugar de amor e Jen estava na defensiva... 😢”, e “Esse é um verdadeiro amigo!”, foram algumas das reações nas redes”.