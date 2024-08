Reconciliação à vista? Meghan Markle resolve deixar o passado de brigas para trás

Meghan Markle, apesar dos conflitos passados, não guarda ressentimentos em relação ao príncipe William e sua esposa, Kate Middleton.

Essa informação foi revelada por um amigo da família à revista Us Weekly, destacando que a duquesa de Sussex prefere não se apegar às dificuldades anteriores no relacionamento entre eles.

Após a publicação do livro de memórias de Harry, “O Que Sobra”, em 2023, o casal decidiu focar no futuro. Meghan e Harry concluíram que é hora de seguir em frente, separando-se do passado e das questões que enfrentaram como membros da realeza.

Eles buscam, agora, construir uma vida onde sua relevância não dependa mais de seus papéis anteriores na monarquia.

Um olhar para o futuro

As tensões entre os Sussex e o casal de Gales se agravaram notavelmente em 2021, após a entrevista concedida a Oprah Winfrey. Na ocasião, Meghan e Harry fizeram críticas contundentes à Família Real, revelando, inclusive, um incidente em que Meghan teria sido levada às lágrimas por Kate, pouco antes de seu casamento.

Esses desentendimentos foram intensificados com o lançamento da série documental “Harry & Meghan” no final de 2022 e com as revelações feitas na autobiografia de Harry.

No entanto, Meghan demonstrou recentemente estar aberta à reconciliação. Durante uma viagem à Colômbia, acompanhada por Harry, ela afirmou que prefere focar menos nas disputas e mais em como podem mostrar sua presença de maneira positiva, com amor, gentileza e generosidade.

Essa postura sugere uma possível reaproximação, marcando um novo capítulo na relação conturbada entre eles.

Além disso, há indícios de que Kate Middleton também esteja disposta a reconsiderar sua posição em relação ao cunhado. Segundo uma fonte do site Page Six, Kate estaria ansiosa por uma reaproximação com Harry, mostrando preocupação com o bem-estar do irmão de seu marido.

Embora os dramas passados tenham deixado marcas, há uma disposição crescente entre as partes envolvidas para superar as diferenças e reconstruir os laços familiares.

Esse cenário, contudo, continua em desenvolvimento, e só o tempo dirá se essas intenções se materializarão em uma reconciliação duradoura.