Meghan Markle com problemas: ninguém quer trabalhar na sua empresa de compotas

JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL - 01 DE OUTUBRO: Meghan, Duquesa de Sussex, Patrona da Associação de Universidades da Commonwealth (ACU) visita a Universidade de Joanesburgo em 1 de outubro de 2019 em Joanesburgo, África do Sul. (Foto por Tim Rooke - Pool/Getty Images)

Segundo fontes próximas, a American Riviera Orchard está com problemas para se estabelecer como uma marca de estilo de vida. Sua proprietária, Meghan Markle, tem tido dificuldades para encontrar um diretor executivo.

A fonte afirmou que tem sido difícil para a duquesa encontrar pessoal.

O que acontece com a marca de Meghan Markle?

A duquesa de Sussex, de 43 anos, lançou sua marca American Riviera Orchard em março, de fato, ela deu um passo adiante e, seis meses depois, ainda não há informações suficientes sobre os produtos ou novos lançamentos, e também não há disponibilidade dos poucos produtos à venda.

O atraso é causado pela falta de pessoal, já que Markle não conseguiu contratar um diretor executivo. “Os números não mentem e o fato de quase 20 membros da equipe terem renunciado ao seu trabalho é um exemplo”, disse uma fonte à Closer sobre o revés de Markle. “Não tem precedentes, nem mesmo para uma empresa emergente”.

"A dura realidade é que Harry e Meghan são os chefes mais rigorosos, são muito exigentes e é difícil trabalhar para eles, o que incomoda muitas pessoas", acrescentou a fonte.

Orchard American Riviera de Markle

Embora os poucos produtos não estejam disponíveis para venda, a duquesa enviou potes de geleia de morango para um grupo exclusivo de celebridades em abril e isso causou uma grande sensação durante o lançamento, mas American Riviera Orchard tem vindo a perder força.

As celebridades receberam apenas biscoitos para cães desde então e o anúncio de uma futura linha de vinhos rosé.

Nacho Figueras apresentou no Instagram a compota da marca American Riviera Orchard de Meghan Markle (Foto: Instagram @nachofigueras)

American Riviera Orchard de Meghan Markle lançará biscoitos para cachorros (Foto: Instagram @nachofigueras)

Falta de dinheiro?

Outro dos rumores que rodeia American Riviera Orchard é que Markle estava procurando investidores.

A estrategista de marca Lucie Greene disse ao Sun em julho: ‘Imagino que as pop-ups, o plantio e uma série de jantares continuarão até algum tipo de lançamento oficial. É possível que ainda estejam procurando investidores. Se a marca for comercializada diretamente para o consumidor, em vez de vender no atacado, será necessário um orçamento substancial de marketing para a aquisição de consumidores’.