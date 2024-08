A Netflix adquiriu os direitos de transmissão do novo filme de Angelina Jolie

A Netflix adquiriu os direitos para transmitir ‘Maria’, o aguardado filme dirigido por Pablo Larraín e estrelado por Angelina Jolie. Este biopic sobre a icônica cantora de ópera Maria Callas estreará no Festival Internacional de Cinema de Veneza e também será apresentado no Festival de Cinema de Nova York antes de chegar à plataforma de streaming nos Estados Unidos.

ANÚNCIO

O filme se torna um dos lançamentos mais aguardados para o próximo ano, destacando-se na agenda cinematográfica.

Passada na década de 1970, Maria explora os últimos anos de vida de Callas, oferecendo uma visão íntima de sua luta para recuperar sua voz e sua identidade artística. O filme é escrito por Steven Knight, conhecido por seus trabalhos em Jackie e Spencer, e produzido por Juan de Dios Larraín, Lorenzo Mieli e Jonas Dornbach. Este enfoque narrativo busca capturar a essência de uma artista que deixou uma marca indelével no mundo da ópera.

Angelina Jolie, vencedora do Oscar, lidera o elenco de ‘Maria’ como Maria Callas, e está acompanhada por Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Valeria Golino. O filme apresenta a cinematografia de Edward Lachman, nomeado ao Oscar por seu trabalho em Carol e O Conde. Esta colaboração marca a segunda vez que Jolie trabalha com a Netflix, depois de dirigir First They Killed My Father.

Expectativas e futuro do filme

Pablo Larraín expressou seu entusiasmo por este projeto, descrevendo-o como seu trabalho mais pessoal até o momento. O diretor destacou que ‘Maria’ é uma interpretação criativa e psicológica da vida de Callas, que dedicou sua vida à arte e finalmente buscou encontrar sua verdadeira voz.

Dan Lin, presidente de cinema da Netflix, também expressou seu apoio à colaboração, destacando que este é o sétimo projeto conjunto com Larraín e sua equipe.

Ainda não foi anunciada uma data de lançamento específica para o filme na Netflix, mas foi confirmado que estará disponível nos Estados Unidos.

A estratégia de distribuição para outras regiões não foi detalhada. Esta aquisição representa um avanço significativo para a Netflix em seu contínuo esforço de expandir seu catálogo cinematográfico e colaborar com cineastas de destaque.