Vinicius Rodrigues, do BBB 24, compete nas Paralimpíadas de Paris

O ex-BBB Vinicius Rodrigues está em Paris para competir no atletismo 100 m classe T63, das Paralimpíadas. Pelo Instagram, o velocista comemorou sua chegada na Europa e disse que este será “mais um jogo pra conta”. Ele ainda agradeceu aos seus apoiadores: “Obrigado a todos que fizeram parte disso”.

Na foto postada, o atleta, que já participou dos jogos em Tóquio, aparece em frente às bandeiras dos países participantes dos Jogos Paralímpicos de 2024. Ele também esteve na cerimônia de abertura: “Assistindo à abertura de buenas para treinar bem amanhã”.

Vinicius vai competir pelo Brasil já na próxima segunda e terça-feira: “Conto com torcida de todos, dia 1º e 2, na pista do estádio Olímpico, às 21h30, horário Paris e 16h30, horário do Brasil”, escreveu.

Onde aconteceu a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris 2024?

A abertura aconteceu nesta quarta-feira (28), a partir das 15h (horário de Brasília). A festa começou na avenida Champs-Élysées e seguiu em direção à Praça La Concorde. O evento contou com 185 delegações.

A segunda parte da abertura aconteceu na Praça La Concorde e quem comprou o ingresso para a abertura pode acompanhar espetáculos artísticos e a parte mais formal da celebração, com os discursos das autoridades locais. A Pira Paralímpica foi acesa em Stoke Mandeville, uma vila inglesa que, em 1948, foi sede do evento que é considerado o embrião dos Jogos Paralímpicos. O evento foi transmitido ao vivo pela internet no site do ge e na televisão à cabo pelo sportv2.

