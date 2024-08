Roteirista de ‘Star Trek’ e ‘Transformers’ é acusado de agressão sexual por sua esposa

Roberto Orci, um renomado roteirista por seu trabalho nas franquias ‘Star Trek’ e ‘Transformers’, está enfrentando sérias acusações de abuso físico e agressão sexual, de acordo com uma ação movida por sua esposa, Adele Heather Taylor.

O processo detalha uma série de incidentes violentos que, se comprovados, refletiriam um padrão preocupante de comportamento abusivo por parte de Orci.

Taylor, que também é atriz conhecida por seus papéis em ‘The Blacklist’ e ‘Hail, Caesar!’, alega que Orci, que sofre de bipolaridade e alcoolismo, exibia comportamentos de raiva incontrolável, conforme relata Variety.

Na queixa, Taylor descreve como Orci a teria agredido fisicamente em várias ocasiões, deixando-a com marcas na pele. Num incidente particular em maio de 2022, Taylor afirma que Orci a perseguiu até ao jardim, imobilizou-a e ameaçou violá-la. Mais tarde, Taylor alega ter sido vítima de agressão sexual no jardim, com Orci a dizer que ela “gostava de ser violada”.

Incidentes e detenções

Em abril de 2020, Taylor tentou se defender durante um ataque de Orci, resultando em sua prisão por violência doméstica.

No entanto, Orci foi libertado sob fiança. O conflito escalou em dezembro de 2022, quando Taylor gravou Roberto ameaçando-a com violência e afirmando que não seria acreditada se chamasse a polícia devido aos seus antecedentes de prisões. Após este episódio, Taylor se separou do produtor, que solicitou uma ordem de restrição e iniciou o processo de divórcio.

Respostas Legais

O advogado de Roberto, Daniel Paluch, negou as acusações, afirmando que seu cliente espera se defender no tribunal. Orci também entrou com uma ação contra Taylor em junho, acusando-a de agredi-lo e manipulá-lo para obter dinheiro e bens. Em sua ação, o homem admite ter lutado contra o alcoolismo e ter passado por reabilitação várias vezes.

Em resposta à demanda de Roberto, Taylor alega que Orci não cumpriu um acordo para dividir seus ativos de forma justa e não forneceu o apoio financeiro acordado. Essa discordância sobre a divisão de bens tornou-se um ponto central do conflito legal entre eles. A batalha legal continua se desenrolando à medida que as partes apresentam suas versões no tribunal.