Membro de banda de K-Pop é acusado de crime sexual e é forçado a deixar o grupo

ARQUIVO - O cantor sul-coreano Taeil, (direita) posa com seus companheiros do grupo de K-pop NCT em um evento em Paju, Coreia do Sul, no sábado 11 de dezembro de 2021. (AP Foto/Lee Jin-man, Arquivo)

O intérprete sul-coreano Taeil deixou sua posição na banda de K-pop NCT após ser acusado de um crime sexual não detalhado, conforme comunicado pela sua gravadora nesta quarta-feira. A empresa SM Entertainment divulgou um comunicado na quarta-feira informando que a saída ocorreu devido ao envolvimento do artista “em um caso penal relacionado a um crime sexual”.

A informação foi obtida após receber acusações formais e a gravadora não forneceu detalhes sobre o crime.

"A empresa indicou: 'Entendemos a seriedade da situação e concluímos que Taeil não pode mais continuar com as funções da equipe'. 'Conversamos sobre esse assunto com Taeil e foi determinado que ele se retire do grupo'. A gravadora acrescentou que Taeil está colaborando totalmente com a investigação policial."

Quem é o intérprete acusado de crimes sexuais?

Taeil era um membro do NCT, uma banda de música sul-coreana reconhecida que estreou em 2016. Atualmente, o grupo inclui mais de vinte membros, distribuídos em diferentes subgrupos como NCT 127, NCT Dream e NCT Wish. Taeil desempenhava um papel ativo no NCT 127.

O anúncio da SM Entertainment alcançou mais de 45,7 milhões de visualizações em menos de três horas.

Moon Taeil, nascido em 14 de junho de 1994, destacou-se como um talentoso cantor e dançarino, e desde sua estreia em 2016, foi valorizado por sua voz poderosa, tornando-se uma figura chave dentro da boyband NCT. Isso também lhe trouxe muitos seguidores, tanto na Coreia quanto no resto do mundo.

Com a idade de 20 anos, Taeil estava prestes a começar o serviço militar, que na Coreia do Sul é obrigatório, exceto em casos muito raros.

O K-pop vem da música da Coreia do Sul e é uma fusão de gêneros pop, R&B e hip-hop do Ocidente, incorporando ao mesmo tempo elementos culturais locais. Tem evoluído para se tornar um fenômeno global, especialmente após o sucesso da banda masculina BTS no final dos anos 2010.