Mais detalhes são revelados sobre a irmã de Mariah Carey: ”ela teve uma vida difícil”

Alison, a irmã recentemente falecida de Mariah Carey, teve uma vida muito difícil e também estava distante de sua irmã. Alison morreu em 24 de agosto, no mesmo dia em que sua mãe faleceu.

David Baker, amigo próximo, que conheceu Alison durante nove anos, revelou à PEOPLE que ela “teve uma vida difícil” antes de falecer em sua casa em Coxsackie, Nova York.

Detalhes sobre a morte da irmã de Mariah Carey

“Sabíamos que isso ia acontecer, mas ainda assim é um choque”, disse Baker sobre Alison, que faleceu aos 63 anos de idade. “Ela ficou doente muito rapidamente e um mês depois já não está mais.”

Baker já havia compartilhado em X, em 3 de agosto passado, que Alison tinha sido admitida em um centro de cuidados paliativos.

Inclusive, ele mesmo a ajudou a encontrar seu último apartamento em Coxsackie, Nova York, onde ela havia morado nos últimos três anos. Seu amigo acrescentou à People que eles queriam colocá-la em um lar de idosos antes da mudança, mas ele se ofereceu para ajudá-la se isso significasse que ela poderia continuar vivendo sozinha.

“O desejo dela foi realizado”, ele afirma. “Ele morreu em sua própria casa”.

Distanciamento de sua irmã Mariah Carey

Alison teve quatro filhos e os três filhos homens a visitaram algumas semanas antes de sua morte, e sua filha a visitava diariamente, pois morava perto, disse David Baker.

Quanto à sua irmã Mariah, não está claro quando foi a última vez que ambas se viram, mas Baker afirma que foi em 1994 ou 2002. As duas tinham um relacionamento complicado, já que Mariah escreveu em suas memórias que, pelo menos naquele momento, era “emocional e fisicamente mais seguro para mim não ter qualquer contato” com ela ou com seu irmão Morgan.

O dia trágico foi ainda pior quando Alison não sabia que sua mãe Patricia havia falecido no mesmo dia, já que Alison morreu pouco depois da meia-noite de 24 de agosto.

“Alison era uma pessoa muito inteligente e muito sensível”, afirma Baker.