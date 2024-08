Ex-apresentadora do ‘Saia Justa’ não assiste Eliana no GNT; entenda

Em 2024, Eliana assumiu o comando do 'Saia Justa' no lugar de Astrid Fontenelle

Astrid Fontenelle não assiste a nova temporada do ‘Saia Justa’, programa comandado por Eliana Michaelichen, Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. A revelação foi feita ao site F5, da Folha de São Paulo, onde a famosa revelou que tem um certo ciúmes, afinal foram 11 anos na atração do GNT.

“Eu não vi ainda. Eu não vejo porque eu tenho ciúmes. Sendo sincera”, admitiu a apresentadora, que segue contratada do canal fechado e não nada contra a reformulação do “Saia”. Astrid garante que gosta muito de todas as celebridades que estão no sofá e reforçou: “Cada uma já ouviu de mim, em outros momentos da vida, esse meu gostar”.

O ‘Admiráveis Conselheiras’ está previsto para estrear no GNT em setembro. Nele, Astrid vai entrevistar mulheres acima dos 60 anos, como Marília Gabriela, Leila Pereira e Roberta Miranda.

Astrid Fontenelle manda recado para Eliana, a nova apresentadora do ‘Saia Justa’

A estreia de Eliana no ‘Saia Justa’ dividiu a web, mas Astrid Fontenelle, que comandou o programa do GNT por 11 anos, resolveu agir cordialmente com a nova contratada da Globo e enviou uma mensagem carinhosa ao novo time que começou a surgir na TV nesta quarta-feira (07).

Numa publicação feita por Eliana no Instagram, Fontenelle disse ainda que estava na torcida pela estreia da nova temporada. No post, a ex-SBT aparece ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, que também estão no ‘Saia Justa’.

“Estou na torcida! Que seja divertido, odara, sincero!”, comentou a ex-apresentadora da atração, que deixou o elenco no final de 2023.

Segundo Astrid, a direção tinha o desejo de renovar: “Foi assim, ‘queremos renovar, vamos mudar as peças’. Mas não mudaram todas as peças do jogo, mudaram duas peças. Eu fiquei chateada, surpresa, com raiva, mas cumpri minha jornada até o fim”.