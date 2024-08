Após sangramento no fígado, ex-BBB Rodrigão será operado por robô

Após um sangramento no fígado, o ex-BBB Rodrigão será operado por um robô. O influenciador digital está internado desde o dia 23 de agosto em um hospital nos Estados Unidos, onde a operação deve acontecer, e, segundo a ex-BBB Adriana Sant’Anna, sua esposa, ele segue estável.

Pelas redes sociais, ela compartilhou um comunicado assinado pelo médico Antônio de Souza Viana Neto, que é amigo do casal, e disse que Rodrigão está sendo acompanhado por uma grande equipe: “Graças à misericórdia de Deus e à habilidade de uma equipe médica extraordinária, o sangramento foi controlado com êxito por meio de um procedimento inicial chamado embolização”, disse a nota.

Antes da cirurgia, que visa à remoção completa da lesão, o ex-BBB realizou diferentes exames pré-operatórios.

O que realmente aconteceu com o ex-BBB Rodrigão?

Os médicos identificaram que o ex-participante do ‘Big Brother Brasil’ tinha uma lesão na glândula suprarrenal. Pelo Instagram, Adriana Sant’Anna afirmou que isso tudo foi desesperador em um primeiro momento, porque ela estava embarcando no avião quando tudo aconteceu.

Mas, ela disse também que estava confiante com a recuperação do marido: “Em paz e com certeza absoluta que ele sairá um novo homem deste hospital. Peço que orem pela vida do meu amor”, disse a ex-sister.

Ex-BBB Rodrigão será operado por robô Da Vinci nos EUA

Adriana disse durante uma live que a cirurgia será feita por uma máquina chamada Vinci, que funciona por duas estruturas principais. Ele é um robô portátil, utilizado na operação de pacientes, principalmente em cirurgias na cabeça, pescoço e sistema urológico.

O robô é controlado por um médico à distância, então, não substitui um cirurgião, que controla os braços da máquina por meio de um console. Já pelo monitor, é possível ver, em tempo real, o local a ser operado.

Atualmente, existem cerca de 5 mil hospitais com o equipamento no mundo. No Brasil, existem aproximadamente 55 aparelhos.