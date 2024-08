Vítima de golpe: Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, perde R$ 300 mil

Após ser vítima de um golpe e perder R$ 300 mil, o ator Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado ‘A Grande Família’ (TV Globo), pode ser despejado de casa. Segundo o site Notícias da TV, o famoso afirmou que confiou em um desconhecido que teria feito alguns empréstimos em seu nome, e agora, está sem dinheiro.

Ao jornal O Globo, o ator veterano disse que um homem chamado Felipe Peres se ofereceu para cuidar de suas redes sociais em julho de 2022 e, a partir deste trabalho, começou a frequentar sua casa, pelo menos, uma vez por semana. Com acesso ao celular do eterno Beiçola, o rapaz teria feito empréstimos de mais de R$ 228 mil e retirou R$ 84 mil de sua conta bancária, valor que foi recebido de doações.

“Ele tirou fotos do meu rosto e fez empréstimo pelos aplicativos de banco do meu celular. Eu espero que ele seja preso e que me pague”, disse o artista famoso ao Jornal O Globo.

Sem dinheiro, Beiçola pode ser despejado de casa

Marcos Oliveira contou que está sem dinheiro e corre o risco de ser despejado de sua casa em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator deve três meses de aluguel, cerca de R$ 12.123,14, segundo o site Notícias da TV.

“Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos”, lamentou o artista.

Marcos Oliveira registra boletim de ocorrência

Diante do golpe, o ator fez um boletim de ocorrência no 9º Departamento Policial, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o delegado Felipe Santoro pediu a prisão preventiva do suspeito.

O caso também foi virou uma investigação e, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), “após manifestação do Ministério Público (MPRJ) sobre a necessidade do prosseguimento das diligências, o juízo determinou a intimação do órgão e a autoridade policial para conhecimento da baixa dos autos à origem, para continuidade da investigação”.