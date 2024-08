“Tenha um coração”, diz meia-irmã para Meghan Markle após visitar o Palácio de Kensington

As tensões familiares têm marcado a vida do príncipe Harry e de sua esposa Meghan Markle desde o início de seu casamento. Na verdade, a única parente dela que esteve em seu casamento foi sua mãe Doria Loyce Ragland, e alegou que seu pai Thomas Markle não compareceu por motivos de saúde, algo que posteriormente ele e seus outros dois filhos negaram. Agora, surgiu uma entrevista de Samantha Markle, meia-irmã da atual duquesa de Sussex, contando que foi ao Palácio de Kensington entregar uma carta pedindo para fazer as pazes.

ANÚNCIO

O portal britânico The Mirror publicou que Samantha contou ao DailyMailTV que foi ao palácio com a carta. Ela a entregou a um guarda de segurança, que “foi muito respeitoso”.

A mulher relatou que "ninguém foi rejeitado, ninguém foi desrespeitoso e foi uma experiência maravilhosa, agradável, ninguém foi ruim comigo de forma alguma, fiquei bastante surpreendida". Então acrescentou: "Só teremos que esperar e ver como será recebido".

Samantha e Meghan Markle em 2008 Foto: Reprodução/Daily Mail

A meia-irmã de Meghan Markle não revelou o conteúdo da carta, mas sugeriu que "queria expressar alguns sentimentos e esclarecer alguns registros. Não posso dar detalhes sobre isso, mas realmente queria que o mundo, minha irmã e a Família Real Britânica soubessem o que aconteceu e soubessem a verdade sobre muitas coisas".

Meia-irmã diz a Meghan Markle: “Tenha coragem”

Depois de relatar como foi ao palácio e entregou a carta, Samantha Markle dirigiu algumas palavras para sua meia-irmã por parte de pai, Meghan Markle: “Vamos acabar com toda essa m****, você é uma mulher, a vida é curta. Acredito que você tem no seu coração fazer o que é certo aqui. Você sabe que papai te ama, sabe que ele esteve lá por você mais do que qualquer outra pessoa, então não deixe esse monstro público e a percepção equivocada de que ele é apenas um doador de esperma tentando se envolver de repente. Você sabe que isso não é verdade, então, para que isso aconteça, vamos lá Meg, tenha um coração, eu sei que você é uma mulher, sei que você tem um coração aí”.

Ela continuou: “Deus, o Grinch cresceu um coração, mesmo que no último minuto. Não estou te comparando com o Grinch, mas direi que sei que você tem isso em você para fazer isso certo”.