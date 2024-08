‘Pinóquio’ voltará em um filme de terror inédito para 2025

O doce ‘Pinóquio’ é um dos personagens clássicos dos contos da Disney. Mais de um vai se lembrar de como esse boneco de madeira ganha vida com magia, se apresentando a todos como uma criança de madeira que conquista os espectadores com sua inocência e piadas, mas principalmente deixando a grande lição de não mentir, caso contrário, seu nariz pode crescer. Agora, ele retornará às telas como um filme de terror.

A mudança do personagem será totalmente drástica. O Bloody Disgusting já apresentou o pôster do filme de terror, com o nome 'Pinóquio Desconectado'. Na imagem, vemos o boneco deixando destruição por onde passa, com sua mão ensanguentada segurando uma faca, e suas cordas de marionete cortadas.

“Não há nada que o detenha” é o lema do novo filme britânico do Pinóquio, que, de acordo com The Mirror, começará a ser filmado em outubro próximo para ser lançado em 2025.

"O diretor Rhy Frake-Waterfield disse ao Bloody Disgusting que o filme abordará os efeitos práticos em cada oportunidade, desde o pulso até o cartão de título do filme."

Pinóquio e outros personagens para o terror

Ele indicou que o orçamento para 'Pinóquio Desconectado' é "significativamente maior" do que seu filme anterior 'Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2'. "Meu objetivo é fazer deste o filme de terror definitivo do Pinóquio e o meu melhor filme até o momento", explicou.

Informou que “em breve” anunciarão o elenco e que terão a participação da renomado especialista em efeitos de maquiagem, Todd Masters, conhecido por seu trabalho em ‘Brinquedo Assassino’ e ‘Anjos da Noite’.

O Twisted Childhood Universe e o Ursinho Pooh não descartam a possibilidade de trazer outro personagem da Disney para a franquia de terror. Enquanto isso, os fãs desse gênero estão ansiosos para saber quando será lançado ‘Pinóquio Desconectado’.