Campeão do ‘BBB 24’ sobre briga com Tamires Assis: ‘Deus no controle’

Davi Brito, campeão do 'BBB 24', diz que é perseguido desde que entrou no reality da TV Globo

Davi Brito, o campeão do ‘BBB 24′, disse que seus advogados estão cuidando da briga judicial envolvendo a modelo Tamires Assis, que acusa o baiano de ameaça e violência psicológica. A fala aconteceu durante uma entrevista ao Link Podcast, no YouTube, onde o ex-motorista de aplicativo falou do tempo que os dois namoraram.

“Estou tranquilo e levando tudo pelo caminho correto. Meus advogados estão tomando conta dessa situação. É Deus no controle”, disse o famoso, de acordo com o site Notícia da TV.

Em seguida, Davi Brito voltou a comentar que está tranquilo com a acusação e reforçou: “Graças a Deus está tudo em paz, é bola para frente. A vida é uma escola, vai ensinando a gente a fazer tudo”.

Davi Brito critica perseguição após ganhar o ‘BBB 24′

Durante a entrevista ao Link Podcast, o campeão do Big Brother Brasil reclamou que tudo que ele faz vira notícia. Segundo o ex-BBB, as perseguições começaram desde que ele entrou no reality show da TV Globo e continuam nas redes sociais.

“Qualquer coisinha vira notícia, explode. Se eu fizer algo positivo, nenhuma página de fofoca reposta. Eles só esperam eu fazer qualquer besteirinha na internet, qualquer coisa para criar engajamento”, comentou o baiano.

Para Davi a motivação para perseguição virtual se deve a “questão racial”. Segundo ele, “querem que o negro seja sempre o empregado doméstico”. Ele termina, afirmando que “a favela vai continuar vencendo” e o racismo tem que acabar”.

Davi Brito nunca foi convidado para ‘A Fazenda 16′

Diante dos rumores de que Davi Brito estaria no reality ‘A Fazenda 16′, a Record enviou uma nota afirmando que nunca convidou o campeão do ‘BBB 24′ e nenhum outro membro de sua família para integrar o elenco da 16ª temporada do programa apresentado por Adriane Galisteu, a partir de 17 de setembro.

Na web, Davi foi apontado pelos fãs do programa ao curtir a página oficial do reality rural no Instagram. Mas, neste fim de semana, a emissora se pronunciou e quebrou qualquer expectativa dos seguidores em ver o ex-motorista de aplicativo na TV.

“Os rumores sobre a participação de Davi Brito no reality ‘A Fazenda 16′ não procedem. Ele ou qualquer membro de sua família nunca foram convidados para integrar o elenco do programa”, disse a postagem.