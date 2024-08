Revelados novos detalhes da ‘briga’ entre o príncipe William e o príncipe Harry

Os filhos do rei Charles III e da princesa Diana, o príncipe William e o príncipe Harry, costumavam ser dos irmãos da realeza mais queridos do mundo e sua relação de irmãos era invejável para muitos, pois apesar de terem alguns anos de diferença, o duo parecia ser siameses, pois eram inseparáveis. No entanto, há vários anos, séries de discussões parecem ter quebrado essa relação e se tornaram um tema de fascinação e especulação constante na mídia e entre os seguidores da família real britânica.

ANÚNCIO

Nos últimos anos, os rumores de uma ruptura entre os irmãos têm crescido e têm sido alimentados por várias entrevistas reveladoras, mudanças transatlânticas, a biografia do príncipe Harry e projetos separados. Agora, especialistas em realeza revelaram um novo detalhe da briga entre o herdeiro do trono e o ‘substituto’.

Qual é o novo detalhe que se soube sobre a briga entre o príncipe Harry e o príncipe William?

Especialistas em Windsor afirmaram que já se sabe a data em que os filhos do rei Charles III pararam completamente de se falar.

A relação entre William e Harry começou a mostrar sinais de tensão logo após Harry e Meghan Markle anunciarem seu noivado em 2017. Segundo a autora e especialista real Katie Nicholl, as diferenças entre os irmãos se tornaram mais evidentes durante os preparativos do casamento.

Depois, em 2021, Harry e Meghan deixaram a vida de membros da realeza e se mudaram para Montecito, nos Estados Unidos.

No entanto, o veículo britânico Express UK publicou recentemente que os filhos da Lady Di não se falam há dois anos. O veículo citado assegura que no livro autobiográfico ‘Spare’, o príncipe Harry confessou que o casal “mal trocou uma palavra” (referindo-se a ele e Meghan e William e Kate) durante o funeral da falecida rainha Elizabeth em 19 de setembro de 2022. Assim, especula-se que desde aquele momento triste na vida da família real britânica, os irmãos não voltaram a se falar.