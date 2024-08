Mãe e irmã de Mariah Carey morrem antes dela embarcar para o Brasil

Hits, como Hero, Heartbreaker e Fantasy, fazem parte do show de Mariah Carey no Brasil

Às vésperas dos shows no Brasil, Mariah Carey, de 55 anos, precisou enfrentar o luto ao perder a mãe, Patrícia, e a irmã, Alison, no mesmo dia. As causas da morte não foram reveladas pela equipe da cantora e nem pela imprensa internacional.

“Meu coração está partido, pois perdi minha mãe no último final de semana. Infelizmente, em uma sequência trágica de eventos, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, afirmou a cantora ao TMZ.

Mariah aproveitou para agradecer o carinho dos fãs, que respeitaram o seu pedido de privacidade diante desta fatalidade.

A conturbada relação de Mariah Carey com sua família

Na autobiografia ‘The Meaning of Mariah Carey’, a cantora revela que a relação com sua família não é fácil. Publicado em 2020, sem tradução para o português, o livro conta que a famosa tinha sentimentos controversos sobre a mãe, que misturava orgulho, dor, vergonha, gratidão, inveja, admiração e decepção, mas nada disse diminuía o amor que sentia por ela.

Já com Alison, sua irmã, a artista pop também não poupou palavras. Ela revela que sua irmã passou por muitas dificuldades financeiras e que foi prostituta. Ela também foi presa e pediu socorro publicamente, mas sem sucesso. Além delas, Morgan, irmão mais velho da cantora, processou Mariah Carey por difamação.

Os shows de Mariah Carey pelo Brasil

A cantora pop passa primeiro por São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro, sendo uma das principais atrações do Rock in Rio. Os shows acontecem entre os dias 20 e 22 de setembro. Até o momento, nada foi alterado devido ao falecimento dos parentes da artista.

Quanto ganhou Mariah Carey com seu sucesso ‘All I Want for Christmas is You’?

Poucas coisas simbolizam melhor o Natal do que o sucesso natalino de Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’. Mas, para a artista, o hit de 2019 é algo muito lucrativo, já que ela fatura uma média estimada de US$ 2,5 milhões em royalties a cada ano, de acordo com um estudo da ‘The Economist’, feito em 2016.

‘All I Want For Christmas Is You’ alcançou um bilhão de reproduções no Spotify em dezembro de 2021 e tem sido o número 1 na lista Hot 100 da Billboard nos últimos quatro anos consecutivos.