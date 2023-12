Quanto ganhou Mariah Carey com seu sucesso ‘All I Want for Christmas is You’?

Você sabe quanto Mariah Carey ganha no Natal? Você sabe quanto Mariah Carey ganha no Natal? (Foto: Instagram.)

Poucas coisas simbolizam melhor a temporada de Natal do que o sucesso natalino de Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’. A música se tornou sinônimo da temporada e é difícil ir a qualquer lugar nesta época do ano sem ouvi-la.

Para Carey, a música é o presente que continua dando: em 2022, gerou cerca de US$ 8,5 milhões em receita global e royalties editoriais, de acordo com a Billboard. A cantora levou para casa uma estimativa de US$ 1,86 milhão em royalties no ano passado, estima a Billboard.

Mariah Carey aumenta sua fortuna com os royalties

A cantora, premiada várias vezes no Grammy, ganha uma média estimada de US$ 2,5 milhões em royalties a cada ano pela música de 1994, de acordo com um estudo de 2016 da ‘The Economist’. A música poderá alcançar mais de US$ 100 milhões em ganhos totais até 2023, segundo um relatório da Associated Press.

‘All I Want For Christmas Is You’ alcançou um bilhão de reproduções no Spotify em dezembro de 2021 e tem sido o número 1 na lista Hot 100 da Billboard nos últimos quatro anos consecutivos.

Carey ganhou milhões de dólares ao longo dos anos graças à sua bem-sucedida carreira musical, turnês e patrocínios. Tem um patrimônio líquido estimado em US$ 350 milhões, de acordo com a Celebrity Net Worth.

Mariah Carey está entre as artistas femininas mais vendidas de todos os tempos, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos ao longo de sua carreira e 19 singles em primeiro lugar na Billboard Hot 100. A cantora ocupa hoje o décimo lugar no mundo no Spotify, com cerca de 73,4 milhões de ouvintes mensais.

‘All I Want For Christmas Is You’, ou em português, ‘Tudo Que Quero de Natal é Você', estabeleceu três recordes mundiais do Guinness em 2019, incluindo o título de música mais reproduzida no Spotify em 24 horas por uma artista feminina. Foi reproduzida mais de 10,8 milhões de vezes em um dia em dezembro de 2018. Ela quebrou novamente o recorde em 2022, com 21,3 milhões de reproduções transmitidas.