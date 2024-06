Mariah Carey no Brasil: Ingressos são vendidos hoje (saiba onde comprar)

Mariah Carey chega ao Brasil no dia 20 de setembro, mas os ingressos para o único show em São Paulo podem ser comprados a partir das 12 horas desta quinta-feira (06), pelo site oficial.

ANÚNCIO

Quem preferir também pode comprar os bilhetes para assistir a turnê mundial da cantora pop, a partir das 13 horas, na Bilheteria A do Allianz Parque, localizado na Rua Palestra Itália, 200.

O comunicado enviado à imprensa destaca que no nesta quinta-feira (06), os fãs de Mariah Carey também podem ir até a Bilheteria B, do Allianz Parque, situada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na Água Branca, para comprar suas entradas no show.

O funcionamento ocorre de terça a sábado, das 10 horas às 17 horas, exceto em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos.

Vou desembolsar quanto para ver Mariah Carey em SP?

Como a maioria dos shows internacionais, ir à turnê da diva pop não é algo muito barato e tudo depende de onde você pretende ficar. Então, confira abaixo quanto custa para assistir o único show de Mariah Carey em São Paulo.

Hits, como Hero, Heartbreaker e Fantasy, fazem parte do show de Mariah Carey no Brasil (Reprodução/Instagram)

Quem optar pela cadeira superior paga entre R$170 (meia-entrada) e R$ 340 (inteira). Já na cadeira inferior o preço sobe e o fã precisa desembolsar no mínimo R$245 (meia-entrada), sendo que o valor mais alto fica em R$ 490 (inteira).

Já quem vai curtir os hits de Mariah Carey da pista paga R$195 (meia-entrada) ou R$ 390 (inteira). Já na pista premium o custo do show aumenta e o valor mínimo fica em R$395 (meia-entrada) e o máximo R$ 790 (inteira).

ANÚNCIO

Vale destacar que os ingressos disponíveis na pré-venda da turnê esgotaram rapidamente.

Mariah Carey volta ao Brasil após 14 anos

O show do dia 20 de setembro é um alívio para os fãs brasileiros da cantora pop, que está sem trazer uma turnê ao Brasil há 14 anos.

Com mais de 30 anos de carreira, todos esperam ansiosos para ver e ouvir diversos hits, como Hero, Heartbreaker e Fantasy.

Ao longo da carreira, Mariah Carey vendeu mais de 200 milhões de álbuns e recebeu 34 indicações ao Grammy, levando a estatueta cinco vezes.