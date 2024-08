Ary Fontoura não namora homem 70 anos mais jovem: ‘Fake News’

A polêmica foto do ator Ary Fontoura, de 91 anos, sentado ao lado de um homem 70 anos mais jovem virou polêmica nas redes sociais no último fim de semana. Mas, a assessoria do famoso decidiu acalmar e revelou que o rapaz é um fã que pediu para tirar a foto e que sua intenção era enviar para sua mãe.

Em conversa com a equipe do site NaTelinha, a equipe de Ary afirmou que a imagem foi feita há quatro meses, dentro de um restaurante no Recreio, bairro do Rio de Janeiro. Eles lamentaram os ataques virtuais e lembraram que essa não foi a primeira vez que o ator foi vítima de boatos.

“Infelizmente, mais uma fake news. O senhor Ary tem muitos fãs e essa foto foi feita no Outback Recreio. Um rapaz disse que era fã e pediu uma foto para enviar para a mãe. A foto deve ter uns 4 meses. Só isso! Não temos nem ideia do nome e de quem seja o rapaz. Muita maldade”, esclareceu a assessoria de Ary Fontoura.

O boato sobre Ary Fontoura namorar rapaz ‘novinho’ se espalhou nas redes sociais

O X, antigo Twitter, foi a principal rede social onde o boato sobre o namoro de Ary Fontoura com um rapaz mais novo se espalhou. Um anônimo postou uma foto do ator ao lado do homem e legendou: “Chocado com o boy novinho que o Ary Fontoura tá namorando”.

Isso foi o suficiente para a web acreditar e espalhar a notícia. Diante do caos, Ary conversou com o jornal O Globo e negou que estaria namorando o jovem: “Não conheço a pessoa. Estava jantando e esse rapaz me pediu uma foto para enviar para mãe, que era minha fã. Não faço ideia de quem seja o rapaz. O mundo está esquisito e cheio de ciladas”.